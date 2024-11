Κιμ Καρντάσιαν: Το αυτοκίνητο Tesla που οδηγούσε τράβηξε την προσοχή σερίφη και κινδυνεύει με πρόστιμο «φωτιά»

Σε μπελάδες η Κιμ Καρντάσιαν που αγόρασε πρόσφατα ένα αυτοκίνητο Tesla Cybertruck. Το σπορ όχημα τράβηξε την προσοχή ενός σερίφη.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει αδυναμία στα σπορ αυτοκίνητα και κατά καιρούς έχει επενδύσει χρηματικά ποσά για αγορές. Τον περασμένο Απρίλιο, απέκτησε ένα Tesla Cybertruck, χωρίς να προβεί σε εικαστικές παρεμβάσεις.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με ένα άλλο Tesla Cybertruck, με εξωτερική σατέν ασημί απόχρωση και αντιθέσεις λευκού και μαύρου στο εσωτερικό του.

Η επιχειρηματίας και διάσημη τηλεπερσόνα, επέλεξε φιμέ τζάμια, που έμελλε να την βάλουν σε περιπέτειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φιμέ τζάμια τράβηξαν την προσοχή ενός σερίφη στην κομητεία του Λος Άντζελες καθώς είναι παράνομα στην Καλιφόρνια.

Επιτρέπεται μόνο μια λεπτή λωρίδα στο παρμπρίζ και μια απόχρωση στα πλευρικά τζάμια που αφήνει το 70% του φωτός μέσα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, που επικαλούνται αστυνομικές πηγές, η Καρντάσιαν δέχθηκε μια κλήση για να αποκαταστήσει άμεσα τα σωστά κρύσταλλα στο αυτοκίνητο, διαφορετικά θα πρέπει να πληρώσει ένα τσουχτερό πρόστιμο.

Κατά καιρούς η Κιμ Καρντάσιαν έχει καταγραφεί να οδηγεί και να μπαίνει σε αυτοκίνητα Tesla, που όπως φαίνεται είναι τα αγαπημένα της.

Η Καρντάσιαν έγινε ευρέως γνωστή από το 2007 και έπειτα, μέσω του ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians». Έκτοτε έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τα ΜME καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η συνολική της περιουσία έφτασε περίπου τα 325.000.000 δολάρια το 2018.