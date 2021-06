Ο Κόλιν Φάρελ πήρε μία μέρα ρεπό από τα γυρίσματα της νέας του ταινίας για να λάβει μέρος στον Μαραθώνιο στη Μπρίσμπεϊν, την περασμένη Κυριακή.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός είναι στην Αυστραλία για τα γυρίσματα της ταινίας «Thirteen Lives».

Ο Κόλιν Φάρελ ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο Δρόμο τερματίζοντας 222ος μεταξύ 682 συμμετεχόντων και 35ος μεταξύ 64 συμμετεχόντων στην ηλικιακή κατηγορία 45-49 ετών.

Gold Coast • June 6th • Congrats to Colin for finishing the Brisbane Marathon 👍 • Credit: https://t.co/Oce2y9W2wB pic.twitter.com/klFQwjrCBD