Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος, δεν έκανα τα πάντα»

Κόνι Μεταξά και Μάριος Καπότσης χώρισαν μετά από 2,5 χρόνια γάμου, με την κόρη του Λευτέρη Πανταζή, να δίνει συνέντευξη στο περιοδικό «Ok!» και να αναφέρεται στην περίοδο του χωρισμού της. Όπως είπε τόσο η ίδια όσο και ο πρώην σύζυγός της έχουν συνεχίσει τις ζωές τους. Πλέον μπορεί να κοιτάξει την περίοδο του διαζυγίου με περισσότερη ψυχραιμία και να κάνει την αυτοκριτική της.

Η Κόνι Μεταξά ανέφερε πως την απόφαση του χωρισμού δεν πήρε ο Μάριος Καπότσης, όπως είχε γραφτεί κατά καιρούς, αλλά εκείνη. Προσπαθεί να επικεντρωθεί στα επαγγελματικά της και τονίζει πως δεν υπάρχει «timing» για μια νέα σχέση στη ζωή της.

Νιώθεις άνετα όταν η προσωπική σου ζωή βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας;

Όταν είσαι γνωστός πάντα υπάρχει ενδιαφέρον για την προσωπική σου ζωή.

Πάντως μετά το πρόσφατο διαζύγιό σου με τον Μάριο Καπότση μοιράστηκες αρκετά για το τέλος του γάμου σας.

Έχω μοιραστεί πάρα πολύ λίγα. Οπότε είμαι ΟΚ με αυτό. Έχει τραβήξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα κι έχουμε προχωρήσει και οι δυο τις ζωές μας. Κάνω τόσα ωραία επαγγελματικά πράγματα, συμβαίνουν τόσο πολλά στη ζωή μου, δεν θέλω πάλι να το συζητάω. Έχει περάσει τόσος καιρός.

Σε ενόχλησε που ακόμα και οι γονείς σου κλήθηκαν να μιλήσουν για το διαζύγιό σου;

Όχι, δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Όλο αυτό είναι πολύ πίσω μου.

Θεωρείς ότι έκανες τα πάντα για να κρατήσει ο γάμος σου;

Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος. Δεν έκανα τα πάντα. Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε από τον γάμο. Αισθάνεσαι έτοιμη να προχωρήσεις στην προσωπική σου ζωή ή είναι ακόμη νωρίς; Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν timing. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είχα βρει έναν άνθρωπο, δεν θα με ένοιαζε ο χρόνος που έχει περάσει. Απλά τώρα θέλω να είμαι μόνη μου και να συγκεντρωθώ στα επαγγελματικά μου, τα οποία με γεμίζουν πάρα πολύ.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα σύννεφα στη σχέση του ζευγαριού άρχισαν να παρουσιάζονται λίγους μήνες πριν γίνει γνωστή η είδηση του διαζυγίου, με τους δυο τους να παίρνουν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, σύμφωνα με μια σειρά από δημοσιεύματα.