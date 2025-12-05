Κόνι Μεταξά – Τάσος Ξιαρχό: «Κάποιοι κρύβουν την πραγματικότητα για να αρέσουν στον κόσμο» υποστηρίζει η τραγουδίστρια

Η κόντρα της Κόνι Μεταξά με τον Τάσο Ξιαρχό φαίνεται να συνεχίζεται με την τραγουδίστρια να απαντάει στα τελευταία σχόλιά του μέσω social media.

Κόνι Μεταξά και Τάσος Ξιαρχό ήταν κολλητοί, που εδώ και καιρό δεν έχουν επαφές, ενώ έχουν ξεκινήσει ένα πέρα δώθε απαντήσεων μέσα από τα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Aφορμή για να φουντώσει η κόντρα τους στάθηκε μια δήλωση της Κόνι Μεταξά σε συνέντευξή της, η οποία ανέφερε για τη σχέση τους: «Με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια».

Ο Τάσος Ξιαρχό από την πλευρά του, δεν το άφησε αναπάντητο και μέσα από ένα επτάλεπτο βίντεο, έδινε τη δική του εκδοχή: «Τη συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα, που δεν ήθελες, από σένα τη γνώρισα, εσύ μου την είχες φέρει στη σχολή να της κάνω μάθημα και έκανε καριέρα που εσύ δεν έκανες και δυστυχώς ζήλεψες. Αν εγώ σε κράζω, επειδή εσύ τραγουδάς σε πανηγύρια, δε φταίω» ήταν κάποια από τα λόγια του χορογράφου.

Η απάντηση λοιπόν της τραγουδίστριας σε αυτά τα σχόλια που φαίνεται ότι την ενόχλησαν ήταν η εξής: «Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο, το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι, θεωρείται κάτι κακό; Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε και μετά πάτε εκεί και περνάτε φανταστικά; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια. Η διαφορά μας ποια είναι λοιπόν; Εγώ δεν ντρέπομαι για το πώς μπορώ να προσαρμοστώ σε όλες τις καταστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορώ να εργαστώ παντού, περνάω τέλεια όπου πάω και ο κόσμος δεν νομίζει ότι είμαι κομπλεξικιά, σαν εσάς που σας βλέπει εκεί, αλλά δεν υπάρχουν story. Είμαι περήφανη για όλα αυτά που κάνω. Περνάω ωραία με ό,τι κάνω. Δεν νιώθω καμία ντροπή, γενικά για αυτά που κάνω. Ειδικά στη δουλειά μου. Και το ότι μπορώ να αλλάζω και να προσαρμόζομαι, σημαίνει ότι εγώ πάντα θα έχω δουλειά. Ενώ κάποιοι από σας όχι. Και αυτό δεν το λέω μόνο συγκεκριμένα για τα πανηγύρια, το λέω γενικά.

Πχ, άνθρωποι που θέλουν να πουλήσουνε aesthetic και δεν ανεβάζουν πράγματα τα οποία όντως τους κάνουν να αισθάνονται ωραία και τους βοηθάνε να περνάνε καλά και απλά κρύβουν αυτό το κομμάτι της ζωής τους, το οποίο είναι η πραγματικότητά τους για να μη φανεί κάτι στον κόσμο. Μαντέψτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν κάποιος θα με κρίνει, γιατί εγώ ήρθα εδώ σε αυτή τη ζωή για να περνάω καλά.

Ναι, μπορώ να πάω στο πανηγύρι, ναι, μπορώ να πάω στα μπουζούκια, ναι, μπορώ να πάω στο Σταυρό του Νότου, ναι, μπορώ να πάω σε ένα κουτούκι. Όλα αυτά τα πράγματα με κάνουν να περνάω καλά τη δεδομένη στιγμή που πάω εκεί πέρα να δουλέψω ή να διασκεδάσω. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ και ίσα ίσα πιστεύω ότι εγώ ζω τη ζωή μου έτσι όπως θα έπρεπε να τη ζούνε όλοι. Με το να είμαι εντάξει με αυτό που πραγματικά είμαι» υποστηρίζει η Κόνι Μεταξά στο βίντεό της

Την κόντρα αυτή δεν παρέλειψε να σχολιάσει στην εκπομπή του και ο Γιώργος Λιάγκας λέγοντας: «Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα για σοβαρό ξεκατίνιασμα. Εδώ κατηγορεί την Κόνι Μεταξά ότι είναι ατάλαντη και ουσιαστικά ότι ζηλεύει τη Ζόζεφιν, γιατί για τη Ζόζεφιν μιλάει από ότι καταλάβαμε. Που η Ζόζεφιν έκανε καριέρα και εκείνη δεν έκανε καριέρα. {…} Το πιο χοντρό για εμένα είναι ότι είπε ότι τραγουδάει σε πανηγύρια η Κόνι Μεταξά».