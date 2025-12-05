Τάσος Ξιαρχό προς Κόνι Μεταξά: Αυτά τα καραγκιοζιλίκια εγώ δεν τα θέλω και δε τα σηκώνω

Ο Τάσος Ξιαρχό αποφάσισε να αντιδράσει και να απαντήσει στην Κόνι Μεταξά, για τα όσα ανέφερε προ ημερών σε δική της συνέντευξη. Ο χορογράφος έκανε λόγο για «καραγκιοζιλίκια» και υποστήριξε πως η τραγουδίστρια, κάποια στιγμή ζήλεψε και αποφάσισε να αλλάξει απέναντί του.

Τάσος Ξιαρχό και Κόνι Μεταξά είχαν συνεργαστεί την περασμένη σεζόν και μάλιστα είχε γίνει γνωστό πως ετοίμαζαν τραγούδι για τη Eurovision. «Με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια» είχε πει η κόρη του Λευτέρη Πανταζή προ ημερών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τάσος Ξιαρχό απάντησε μέσα από ένα βίντεο στο Tik Tok: «Για αρχή πώς μπορείς να ρωτάς κύριε Fipster, γιατί τσακωθήκατε με τον Τάσο Ξιαρχό, σου απαντάει και μετά ρωτάς ξανά γιατί τα ξαναβρήκατε. Που σημαίνει ότι έχετε κάνει κουβέντα για μένα πριν από εκεί. Που αυτό σημαίνει κουτσομπολεύω και ξεκατινιάζω κάποιον. Πέρα από αυτό, εγώ δε θυμάμαι να έχω τσακωθεί με την Κόνι Μεταξά για τέτοιο θέμα. Δεν έχουμε τσακωθεί ή να πούμε σε μήνυμα “είπες για μένα κάτι τέτοιο”. Δεν τσακωθήκαμε για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα της Κόνις» είπε αρχικά ο χορογράφος και συνέχισε:

«Ξέρω πολύ καλά γιατί το κάνει αυτό η Κόνι. Για αρχή, αν δεν την ήθελα, δε θα της πρότεινα πέρυσι να φτιάξουμε τραγούδι για να πάμε Eurovision, να πάμε στούντιο, να κάνουμε πρότζεκτ μαζί. Αν δεν την ήθελα, δε θα την έφερνα πάλι κοντά μου. Θα πω ένα πράγμα και θα το αφήσω εκεί. Εγώ, με την Κόνι Μεταξά και μια άλλη καλλιτέχνιδα είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί η Κόνι μου είχε πει κάποια στιγμή, “θα δουλεύεις και με εμένα και με αυτήν;”. Με έναν δικό της τρόπο, τύπου “διάλεξε ή εμένα ή αυτή”. Εγώ δε θα επιλέξω ανάμεσα σε κανέναν όταν είναι δουλειά και δεν είναι προσωπική χαρά. Αν μου προτείνει κάποιος να δουλέψω μαζί του και μου δίνει λεφτά, θα δουλέψω. Δε θα δουλέψω μόνο με όποιον συμπαθώ και αγαπάω…. Είναι δουλειά.

Όταν εγώ ερχόμουν σε δύσκολη θέση κάθε χρόνο από το 2019 μέχρι το 2022 και από τη μια πλευρά δεχόμουν την πίεση να διαλέξω, αυτό μου δίνει το δικαίωμα να σε κράζω/ γιατί εγώ δε σου έβαλα ποτέ το μαχαίρι στο λαιμό να διαλέξεις ή εμένα ή κάποιον άλλον… Όταν λοιπόν επιλέγεις να πας σε αυτόν τον πλαιμπαίο και να του πεις όλα αυτά για να κολλήσεις στο κοινό του και να πάρεις views και likes… Αν επιλέγεις να πας εκεί και να πεις την ατάκα, “με έκραζε γύρω γύρω”, εννοείται ότι σε έκραζα ρε φίλε, που έγραφα τραγούδι για να πάμε Eurovision και ξαφνικά μπλέχτηκαν όλοι μέσα, πατεράδες, ο άντρας σου, να κάνουμε άλλα τραγούδια και μια εβδομάδα πριν τη Eurovision εγώ έστειλα ένα τραγούδι ό,τι να ναι, και εσύ εξαφανίστηκες…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχα επενδύσει πάνω σου, είχα επενδύσει πάνω μας… Τη συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα, που δεν ήθελες, από σένα τη γνώρισα, εσύ μου την είχες φέρει στη σχολή να της κάνω μάθημα και έκανε καριέρα που εσύ δεν έκανες και δυστυχώς ζήλεψες. Αν εγώ σε κράζω, επειδή εσύ τραγουδάς σε πανηγύρια, δε φταίω. Το να βγαίνεις δημόσια και να μιλάς για μένα, και να λες ότι τους συγχωρείς όλους κι ας σε έκραζα στους συνεργάτες σου. Ποιοί είναι συνεργάτες σου; Άνθρωποι του χώρου είναι, όχι συνεργάτες σου».

«Εσύ με κράζεις σε άτομα που μου πήραν τη δουλειά… ξέρεις πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι, σε αυτούς που μου πήραν τη σχολή… Αυτά τα καραγκιοζιλίκια εγώ δε τα θέλω και δε τα σηκώνω και εννοείται θα κράξω όποιον μου έχει καταγ@@@σει τη ζωή» αναφέρει στο βίντεό του ο Τάσος Ξιαρχό.