Κωνσταντίνα για Δημήτρη Παπάζογλου: Είναι δικό του το πρόβλημα, δεν είναι μουσικός ο άνθρωπος

Η Κωνσταντίνα παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (20-04-2026) από τον Alpha και ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου. Ο χορογράφος είχε πει ότι δεν θα πλήρωνε για να δει την Κύπρια τραγουδίστρια. Είχε αναφέρει πως η Κωνσταντίνα δεν έκανε σπουδαία καριέρα, επειδή δεν είχε «άστρο».

Η Κωνσταντίνα απάντησε χαρακτηριστικά στην πρωινή εκπομπή του Alpha: «Με τη Μαρινέλλα είχαμε συνεργαστεί και θυμάμαι ότι είχαμε μία αντιπαράθεση. Κάτι το οποίο ήταν ασήμαντο, έτσι; Γιατί για να μην το θυμάμαι… Δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορεί κάτι να έγινε σε χορογραφίες που μας έδειχνε. Το ’85 είχα δουλέψει με τη Μαρινέλλα. Αν έχει γίνει κάτι το οποίο δεν το θυμάμαι και ο Δημήτρης Παπάζογλου αναφέρεται και μάλιστα δημόσια σε εκπομπή, σημαίνει ότι το κρατάει μέσα του τόσα χρόνια. Άρα, το πρόβλημα είναι δικό του. Όταν το κρατάς μέσα σου, πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει. Και αυτό συμβαίνει σε σένα, όχι στον άλλον. Οπότε, κάποιο θέμα έχει.

Όχι δεν με στεναχώρησε, δεν νομίζω ότι είναι μουσικός ο άνθρωπος, είναι χορογράφος. Κι αν ήθελε να με κρίνει βάσει του προσωπικού συμβάντος, να με κρίνει ως καλλιτέχνιδα, άρα είχε σκοπό να με θίξει. Αν ήταν μουσικός, θα μπορούσε να τον λάβει υπόψη του ο κόσμος. Δεν είναι όμως μουσικός! Και άρα αυτό ξεκινάει από κάτι προσωπικό. Αυτά γιατί τα κρατάμε τόσα χρόνια;».

Προ ημερών, ο Δημήτρης Παπάζογλου είχε αναφέρει στην ίδια εκπομπή για την τραγουδίστρια: «Το πώς είναι η Κωνσταντίνα ως τραγουδίστρια, το δείχνει η πορεία της. Δε ξέρω αν βρήκε το στίγμα της στη μουσική. Είναι ποπ; Είναι λαϊκή; Δεν κατάλαβα ποτέ. Δε θα πάω να πληρώσω για να τη δω. Αν είχε το άστρο θα είχε προχωρήσει περισσότερο. Δε φτάνει να έχεις μόνο καλή φωνή ή καλές δημόσιες σχέσεις, πρέπει να έχεις και το άστρο».

Η Κωνσταντίνα είχε μιλήσει προ μηνών για τον ελληνικό τελικό της Eurovision. Είχε αναφέρει πως θα προτιμούσε το τραγούδι του Good Job Nicky.