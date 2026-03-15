Κωνσταντίνα: Προτιμούσα το τραγούδι του Good Job Nicky από του Akyla για να πάει στην Eurovision

Τόσο για τη συμμετοχή του Akyla στην Eurovision όσο και για τη συνεργασία που είχε με τον Νότη Σφακιανάκη στο παρελθόν μίλησε η Κωνσταντίνα, την Κυριακή (15-03-2026), στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά για το πρόγραμμα της ΕΡΤ.

“Προτιμούσα το τραγούδι του Good Job Nicky να πάει στην Eurovision, τον οποίο τον ξέρω σαν Νικόλα γιατί ήταν συμμαθητής με την κόρη μου στο δημοτικό. Μου άρεσε αυτό. Και το κομμάτι του Akyla έχει όμως έναν χαρακτήρα, όπως και το παιδί αυτό έχει μια προσωπικότητα που πιστεύω ότι αρμόζει στην Eurovision έτσι όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι δεν είναι μόνο το τραγούδι αλλά είναι και το θέαμα και το τι παρουσιάζεις σαν εικόνα γενικά” παραδέχθηκε, αρχικά, η Κωνσταντίνα.

“Αντιμετώπισα δυσκολίες στην καλλιτεχνική μου πορεία, ακόμα και πριν κάνω δισκογραφία. Με τον Νότη (σ.σ. Σφακιανάκη) έγινε όμως κάτι άλλο, τώρα, τι να λέμε; Έγραφαν πολλά περιοδικά και το έλεγαν ότι “η συμμετοχή της Κωνσταντίνας ήταν πάρα πολύ μικρή, την έριξε ο Νότης” και όλα αυτά.

Η συμφωνία είχε τηρηθεί, είχαμε βρει την ώρα που θα έκανα και γω το πρόγραμμα μου, απλά αφού ξεκινήσαμε και μετά ακυρώθηκε ένα μέρος από το πρόγραμμα που κάναμε ντουέτα. Που ήταν και το φινάλε”.

“Ο Νότης είπε “δεν θυμάμαι τα λόγια, δεν κάνω, δεν ράνω” και δεν ξέρω τι αλλά δεν ήθελα να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Αυτό έπαιξε τον ρόλο του γιατί φάνηκε μετά ότι η συμμετοχή μου ήταν πάρα πολύ μικρή, αυτά όμως συμβαίνουν, δεν πειράζει. Εγώ στενοχωριόμουν που έγραφαν ότι με έριξε, δεν πειράζει” συμπλήρωσε, επίσης, η Κωνσταντίνα στην κάμερα της ΕΡΤ το πρωινό της Κυριακής.