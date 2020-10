Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δεν θα πιστέψετε τι δώρο έκανε στο Νίκο Κοκλώνη τώρα που βρίσκεται σε καραντίνα (pic,vid)

Σε καραντίνα στο σπίτι του βρίσκεται από χθες ο Νίκος Κοκλώνης και όλοι οι συντελεστές του Just the 2 of us, μετά την επίσημη ανακοίνωση που ανέφερε ότι βρέθηκαν κρούσματα κορονοϊού σε μέλη του show.

Ύστερα από αυτή την απρόσμενη εξέλιξη αναβάλλεται το τρίτο Live του Σαββάτου και στη θέση του θα προβληθεί επανάληψη του προηγούμενου. Ο Νίκος Κοκλώνης, όπως και όλη η ομάδα του μουσικού show, παραμένουν στο σπίτι τους προληπτικά για την προστασία της υγείας όλων.

