Επτά μήνες μετά τον αρραβώνα τους, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ ενώθηκαν και επίσημα με τα δεσμά του γάμου. Η πρώτη τελετή έγινε προ ολίγων ημερών στην Καλιφόρνια, όλοι όμως περιμένουν αυτή που έχει σχεδιαστεί στην Ιταλία.

Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και Τράβις Μπάρκερ, όπως μεταδίδει η Daily Mai, θα ανταλλάξουν όρκους αγάπης για 2η φορά αύριο (22.05.2022) στο Πόρτοφινο της Ιταλίας. Και αυτό μόλις λίγες ημέρες μετά την χαμηλών τόνων γαμήλια τελετή σε δικαστήριο της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον πρώτο γάμο, η σταρ του «Keeping Up With The Kardashians» εμφανίστηκε με μίνι νυφικό και πέπλο στα μαλλιά. Το νυφικό της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν είχε βαθύ ντεκολτέ και κόκκινη καρδιά, ενώ ο ντράμερ των «Blink 182» φορούσε ένα μαύρο σμόκιν. Μετά την τελετή, οι νεόνυμφοι έφυγαν με ένα vintage μαύρο κάμπριο που είχε πάνω τη χαρακτηριστική πινακίδα «μόλις παντρεύτηκαν».

Πλέον όμως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον υπερπολυτελή γάμο που έχει ετοιμάσει το ζευγάρι στην Ιταλία. Πληροφορίες της Daily Mail αναφέρουν ότι η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ θα παντρευτούν σε ένα πανέμορφο μεσαιωνικό κάστρο στο Πόρτοφινο.

Στην περιοχή του κάστρου, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, γίνονται εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου και έχουν τοποθετηθεί πινακίδες που ενημερώνουν τους τουρίστες ότι το αξιοθέατο θα είναι προσβάσιμο ξανά την Δευτέρα. Πιστεύεται επίσης ότι το ζευγάρι μένει σε σούπερ γιοτ, που είναι δεμένο κοντά στην περιοχή.

Kourtney Kardashian and Travis Barker are living it up in Italy as they count down the hours until their wedding ceremony, enjoying a massive yacht and time with their kids until the big event. https://t.co/VfPiRPsgg9