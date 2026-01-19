Κώστας Δόξας για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι από τους πολύ καλούς ανθρώπους που έχουμε σε αυτή τη δουλειά

Ο Κώστας Δόξας και ο Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζονται σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Ο τραγουδιστής που αποχώρησε από το Your Face Sounds Familiar το 2021, μετά από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία που έκανε εναντίον του η πρώην σύζυγός του Μαρία Δεληθανάση, έκανε τη σύγκριση ανάμεσα στη δική του περίπτωση και σε εκείνη του δημοφιλή τραγουδιστή που κατηγόρησε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Όπως είπε ο Κώστας Δόξας στην εκπομπή «Breakfast@Star», οι εποχές έχουν αλλάξει. Τότε, το 2021 όπως ανέφερε, όλα ήταν στα κόκκινα και δεν περίμενε κανείς να βγει η απόφαση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν βίωσε τις δικές του δυσκολίες. Συνέχισε τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο που είχε συμφωνήσει και απολαμβάνει τη στήριξη και την αγάπη του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας συγκριτικά για την δική του περίπτωση και του Γιώργου Μαζωνάκη, ο ίδιος σχολιάζει: «Ήταν νομίζω διαφορετική η ένταση του περιβάλλοντος και τι επικρατούσε εκείνη την εποχή και αυτό δυστυχώς με καταδίκασε. Καλό είναι να μη κρίνουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε.

Τον Γιώργο επειδή τον ξέρω και επαγγελματικά και προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τους πολύ καλούς ανθρώπους που έχουμε σε αυτή τη δουλειά. Δεν θα πω ότι αδικήθηκα, απλά η ατμόσφαιρα ήταν στα κόκκινα εκείνη την εποχή και με πήρα η μπάλα. Είχα μείνει για έξι μήνες τελείως στον πάγο χωρίς να έχει βγει κάποια απόφαση, όταν βγει δεν περιμένω συγγνώμη από κανέναν».

Μιλώντας για την πατρότητα, αποκαλύπτει: «Είμαι αυστηρός μπαμπάς, αν ρωτήσεις την κόρη μου θα σου πει ότι δεν είμαι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο σημείο, ο Κώστας Δόξας μιλώντας για το YFSF, τόνισε: «Δεν ξέρω τι θα γίνει με το YFSF, δεν μου έχουν πει τίποτα. Είναι Μαρία Μπεκατώρου το YFSF σαφώς, αλλά και τη Μπέττυ Μαγγίρα την λατρεύω, είναι υπέροχος άνθρωπος και πολύ ταλαντούχα, και ο Θάνος Κιούσης είναι επίσης πολύ ελκυστικός και άμεσος. Θα διάλεγα την Μπέττυ αν διάλεγα ανάμεσά τους για παρουσιαστή, γιατί είναι φίλη μου. Το YFSF δεν μου άφησε γεύση, ήταν άγευστο».

Προ ημερών, ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρασε σφηνάκια τους θαυμαστές του, που περίμεναν στο κρύο για να μπουν στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.