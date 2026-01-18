Ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρασε σφηνάκια τους fans που περίμεναν να μπουν στο κέντρο που εμφανίζεται – «Για να ζεσταθείτε»

Λύση στο κρύο βρήκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο γνωστός τραγουδιστής κέρασε σφηνάκια στον κόσμο που περίμενε στην ουρά για να μπει στο κέντρο διασκέδασης που τραγουδά.
Στο βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης να χαιρετά τους fans του ενώ ένας σερβιτόρος κρατά δίσκο γεμάτο με σφηνάκι.
«Αγάπες μου, τι κάνετε;», ακούγεται να ρωτά ενώ το κοινό ξεκίνησε να ουρλιάζει το καθιερωμένο «όσο ζω Μαζώ» ή «άρχοντας».
«Φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά!», συνέχισε και ο σερβιτόρος ξεκίνησε να μοιράζει ποτήρια.