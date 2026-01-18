Ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρασε σφηνάκια τους fans που περίμεναν να μπουν στο κέντρο που εμφανίζεται – «Για να ζεσταθείτε»

Λύση στο κρύο βρήκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο γνωστός τραγουδιστής κέρασε σφηνάκια στον κόσμο που περίμενε στην ουρά για να μπει στο κέντρο διασκέδασης που τραγουδά.

Στο βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης να χαιρετά τους fans του ενώ ένας σερβιτόρος κρατά δίσκο γεμάτο με σφηνάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αγάπες μου, τι κάνετε;», ακούγεται να ρωτά ενώ το κοινό ξεκίνησε να ουρλιάζει το καθιερωμένο «όσο ζω Μαζώ» ή «άρχοντας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tatyana Petrova Gikova (@tatyana.petrova.gikova1)

«Φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά!», συνέχισε και ο σερβιτόρος ξεκίνησε να μοιράζει ποτήρια.