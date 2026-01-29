Κώστας Φραγκολιάς για «ανήθικη» πρόταση γυναίκας: Μου πρότεινε λεφτά για ένα Σαββατοκύριακο

Ο Κώστας Φραγκολιάς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», μετά την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Toxic» το απόγευμα της Τετάρτης 28 Ιανουάριου, στο Θέατρο «Αργώ». Μίλησε για το φλερτ που έχει δεχτεί και αποκάλυψε μια πρόταση που του έκανε παλαιότερα γυναίκα και έμεινε χαραγμένη στο μυαλό του.

Ο Κώστας Φραγκολιάς, θεώρησε όπως είπε, χυδαία τη συγκεκριμένη πρόταση. «Το φλερτ το φαντάζομαι άμεσα. Να μου πει τι θέλει από μένα. Μου αρέσει η ευθύτητα γενικά στους ανθρώπους. Θα με μπλοκάρει κάτι που θα ‘ναι ψεύτικο ή κάτι πάρα πάρα πολύ χυδαίο. Όταν συμβαίνει, το αποφεύγω. Μου έχει τύχει και γυναίκα που έχει έρθει, μου έχει προτείνει κάτι, το αρνήθηκα τέλος πάντων.

Για ένα Σαββατοκύριακο, ότι έχει ένα σπίτι κάπου τώρα, δε θυμάμαι, πάνε και χρόνια, και να πάω μαζί της τέλος πάντων εκεί. “Ε, ευχαριστώ πολύ, ναι για την πρόταση, τιμή μου” και τα λοιπά ξέρω εγώ αλλά δεν…

Νομίζω ήμουν και μόνος μου τότε. Και… η απάντηση ήταν να μου προσφέρει λεφτά. Για μένα ας πούμε αυτό είναι χυδαίο» αποκάλυψε ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Μου αρέσει πολύ όταν έρχονται μητέρες και μου λένε ότι μακάρι ο γιος τους να μου μοιάσει», είχε πει παλαιότερα ο Κώστας Φραγκολιάς στην κάμερα του Open.