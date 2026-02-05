Κώστας Στεφανής: «Ποιος μας λέει ότι αυτή η κυρία δεν είναι δυσλεκτική και, ενώ πατούσε γκάζι, νόμιζε ότι πατούσε φρένο»

Ο Κώστας Στεφανής βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Πέμπτης (5/2/2026), όπου συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε στη δυσλεξία και τον ρόλο που ενδεχομένως παίζει στην οδήγηση, αλλά και στα ατυχήματα.

«Θυμάστε το καλοκαίρι που κάποια γηραιά κυρία στο Ψυχικό πήρε σβάρνα κάτι αυτοκίνητα; Είχε πει ότι πάτησε φρένο και το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε. Ποιος μας λέει ότι αυτή η κυρία δεν είναι δυσλεκτική και, ενώ πατούσε γκάζι, νόμιζε ότι πατούσε φρένο; Θα σας πω γιατί το λέω αυτό», είπε αρχικά ο Κώστας Στεφανής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χωρίς να αποκαλύψω το άτομο, πολύ γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης, μεγαλωμένη για πολλά χρόνια στον Καναδά από την παιδική της ηλικία, την καλώ στο Traction για γύρισμα. Αυτόματο το αυτοκίνητο, μπαίνουμε μέσα, ξεκινάει και της λέω πάμε αριστερά. Μου λέει “ώπα, εμένα θα μου λες… σ’ αυτό που φοράμε το ρολόι και σ’ αυτό που κάνουμε τον Σταυρό μας”. Την ρώτησα γιατί και μου είπε πως είναι δυσλεκτική».

«Την ρώτησα τι σημαίνει αυτό και μου ‘πε τα εξής. “Ήμουν ευτυχώς στον Καναδά, το βρήκαν οι δάσκαλοι που το έψαχναν και είμαι 73% δυσλεκτική”. Πάμε παρακάτω και φρέναρε με το αριστερό πόδι, που αυτό το κάνουμε στους αγώνες για να μη γλιστράει το αυτοκίνητο. “Δεν μπορώ να κάνω με το ίδιο μέλος δυο δουλειές” μου είπε, όταν την ρώτησα. Έτσι κατάλαβα ότι είχε εκπαιδευτεί έτσι και ήταν πιο λειτουργική από μένα.

Ποιος, όμως, στην Ελλάδα ασχολείται με τη δυσλεξία, που επηρεάζει και αυτό το πράγμα, την ώρα που παίρνει το δίπλωμα ή κάνει την κίνηση;» αναρωτήθηκε, τέλος, ο Κώστας Στεφανής στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση.