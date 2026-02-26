Συμβαίνει τώρα:
Κώστας Βουτσάς: Η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού για τα 6 χρόνια από τον θάνατό του – «Για τον γιο μας παραμένει πατέρας»

Το ζευγάρι το 2016 απέκτησε ένα αγοράκι, τον Φοίβο που μεγαλώνει με την αγάπη της μητέρας του
Κώστας Βουτσάς και Αλίκη Κατσαβού
Ο Κώστας Βουτσάς και η Αλίκη Κατσαβού / NDP PHOTO

Ο Κώστας Βουτσάς ήταν ένας από τους λίγους μεγάλους σταρ που έβγαλε η «χρυσή εποχή» του ελληνικού κινηματογράφου και έζησε μία γεμάτη ζωή, γεμάτη λάμψη, επιτυχίες και μεγάλους έρωτες. Η τελευταία σύζυγός του, η Αλίκη Κατσαβού έμεινε μαζί του μέχρι το τέλος…

Η ηθοποιός έχασε τον σύντροφό της, αλλά δεν έμεινε μόνη, καθώς μεγαλώνει με αγάπη τον μονάκριβο γιο που απέκτησε με το διάσημο καλλιτέχνη, τον Φοίβο. Τη Πέμπτη (26.02.2026) η Αλίκη Κατσαβού έκανε μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τα 6 χρόνια από τον θάνατό του και μοιράστηκε μία φωτογραφία από παράστασή της με τον Κώστα Βουτσά. 

«Σήμερα η σκέψη μας είναι στη μνήμη του. Για τον γιο μας παραμένει πατέρας. Για το θέατρο παραμένει φωνή», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Αλίκη Κατσαβού, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από παιδική παράσταση με πρωταγωνιστή τον Κώστα Βουτσά.

Αλίκη Κατσαβού
Η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού

Ο Κώστας Βουτσάς «έφυγε» από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου 2020, σε ηλικία 88 ετών, ενώ νωρίτερα είχε δώσει μία μάχη στην εντατική του νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε με λοίμωξη αναπνευστικού και καρδιακή ανεπάρκεια. 

Ο Κώστας Βουτσάς έχει τρεις κόρες, τη Σάντρα από τον γάμο του με την Έρρικα Μπρόγιερ, την ηθοποιό Θεοδώρα και τη Νικολέττα από τον γάμο του με την Θεανώ Παπασπύρου και έναν γιο, τον Φοίβο από τον γάμο του με την ηθοποιό Αλίκη Κατσαβού. Ο μικρούλης γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 2016 και γιόρτασε τα 9α του γενέθλια το καλοκαίρι του 2025.

