Για τα όσα έχουν ειπωθεί τον τελευταίο καιρό για τον Κρις Νοθ τοποθετήθηκαν δημόσια οι πρωταγωνίστριες που συμμετέχουν στο Spin off του Sex And the City, «And Just Like That…». Ο διάσημος ηθοποιός κατηγορείται για παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση από δύο γυναίκες, με τον ίδιο να αρνείται τους ισχυρισμούς και την οικογένεια του να δηλώνει σοκαρισμένη.

Οι Carrie, Miranda και Charlotte της πολυαγαπημένης σειράς Sex and the City πήραν θέση για τα όσα ακούγονται για τον Mr. Big. Σε κοινή τους δήλωση, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις «αδειάζουν» τον συνάδελφό τους Κρις Νοθ και εκφράζουν τη στήριξή τους στα θύματα.

«Λυπούμαστε βαθιά για τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νοθ. Στηρίζουμε τις γυναίκες που μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο και τις συγχαίρουμε για αυτό», έγραψαν σε ανάρτησή τους στα social media.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Κρις Νοθ τέθηκε «εκτός» του τηλεοπτικού δράματος «The equalizer» μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο ηθοποιός απολύθηκε και από το πρακτορείο που τον εκπροσωπούσε «Α3» ενώ αποσύρθηκε και viral διαφημιστικό από την εταιρεία Peloton.