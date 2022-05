Σε ξενοδοχείο της Pixar θα μετατραπεί το Paradise Pier Hotel στη Disneyland στην Καλιφόρνια, το οποίο ανανεώνεται ένα από τα ξενοδοχεία, το οποίο θα έχει πλέον ως θέμα ταινίες του στούντιο και θα καλωσορίζει ταξιδιώτες και θαυμαστές για να βυθιστούν στον κόσμο των «Toy Story», «Finding Nemo» κ.ά.

Το ξενοδοχείο Paradise Pier στη Disneyland, αυτή τη στιγμή, διαθέτει δωμάτια με θέμα τη θάλασσα αλλά θα μετατραπεί και θα δώσει στους αγαπημένους χαρακτήρες της Pixar την κεντρική θέση στη διακόσμηση.

«Οι καλεσμένοι θα αποκτήσουν μια νέα οπτική για μερικούς από τους αγαπημένους τους κόσμους και χαρακτήρες της Pixar μέσα από προσεκτικά επιμελημένα έργα τέχνης και διακόσμηση που αποκαλύπτουν το δημιουργικό ταξίδι των καλλιτεχνών που βοήθησαν να ζωντανέψουν αυτές οι ιστορίες» αναφέρει η Disney σε ανακοίνωση.

Γιγάντια λάμπα γραφείου, που είναι το σήμα κατατεθέν της Pixar θα τοποθετηθεί στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Το Paradise Pier Hotel διαθέτει αίθουσα προβολών με θέμα την παραλία, φιλική προς τα παιδιά, όπου τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες της Disney από ξαπλώστρες, καθώς και πισίνα στον τελευταίο όροφο, στην οποία γίνονται εργασίες συντήρησης.

