Λάκης Γαβαλάς: Θα πρέπει και οι άνδρες να σέβονται τον εαυτό τους και οι γυναίκες να μην προκαλούν

Ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε διευκρινίσεις για τη δήλωση που έκανε προ ημερών για τη συμπεριφορά γυναικών στα μπουζούκια
Λάκης Γαβαλάς / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και θέλησε να εξηγήσει την τοποθέτηση που έκανε προ ημερών για τις γυναίκες και προκάλεσε συζητήσεις. Ο σχεδιαστής μόδας είχε αναφέρει ότι πολλές φορές, οι γυναίκες προκαλούν τους άντρες και τα πνεύματα οξύνονται, καθώς όπως είχε πει: «Πάνε στα μπουζούκια, τους πετάνε τα πανέρια και χορεύουν πάνω στα τραπέζια με την κοιλιά έξω, ημίγυμνες».

Στις νέες δηλώσεις του, ο Λάκης Γαβαλάς δεν ανασκεύασε αλλά θέλησε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις: «Θα πρέπει και οι άνδρες να σέβονται τον εαυτό τους πρώτα και μετά τις συντρόφους τους και οι γυναίκες να προστατεύονται ώστε μην προκαλούν και να φτάσουν στο σημείο να υπάρξει αυτή η βία» είπε.

Ο σχεδιαστής μόδας συνέχισε λέγοντας: «Και οι άνδρες οι οποίοι πετάμε τα λουλούδια, να πετάμε τα λουλούδια για να τις προκαλέσουμε να έρθουν και μετά αν αυτή δεν είναι όπως πρέπει, αρχίζει “είσαι εκείνο”, “είσαι το άλλο”… όπως λέει το τραγούδι του Καρβέλα.

Αν μπορεί να το αποφύγει… επίσης και ο άνδρας να μην κάνει τον μάγκα και να λέει εγώ είμαι ο … και θα σας …», απάντησε ο Λάκης Γαβαλάς.

Όπως έχει αποκαλύψει παλαιότερα ο Λάκης Γαβαλάς, όταν ήταν νέος και σπούδαζε στο εξωτερικό, ερωτεύτηκε παράφορα με μοντέλο από τη Νορβηγία και πήραν την απόφαση να παντρευτούν.

