Λάκης Λαζόπουλος και Πάνος Βλάχος στην Αντίπαρο: Η μονταρισμένη φωτογραφία τους που εξέπληξε

Λάκης Λαζόπουλος και Πάνος Βλάχος συναντήθηκαν στην Αντίπαρο και φωτογραφήθηκαν σε παραλία. Στην εικόνα που δημοσίευσε ο παρουσιαστής του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας όμως, ο δημιουργός έχει αποκτήσει τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς του ηθοποιού και τραγουδοποιού. Το μοντάζ ήταν άψογο και η εικόνα εξέπληξε ορισμένους

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνόδευσε την ανάρτηση με μία χιουμοριστική λεζάντα, παρουσιάζοντας τη θεαματική αλλαγή στο σώμα του ως αποτέλεσμα μιας νέας μεθόδου που εφηύρε ο Πάνος Βλάχος, της «ταχείας σωματικής επέμβασης». Παράλληλα, αστειεύτηκε πως η δική του συνεισφορά στις ημέρες που πέρασαν μαζί ήταν να τον πηγαίνει στα καλά εστιατόρια της Πάρου, γεγονός που εξηγεί και το «προσωρινό λίπος» που εμφανίστηκε ξαφνικά στον φίλο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λάκης Λαζόπουλος έγραψε: «Πάνο μου, σε ευχαριστώ που μέσα σε 3 μέρες έκανες αυτό το θαύμα πάνω μου. Η μέθοδός σου, η “ταχεία σωματική επέμβαση”, απέδωσε τα μέγιστα. Εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να σε πάω στα καλά εστιατόρια της Πάρου, αλλά ξέρω στους επόμενους 2 σταθμούς της περιοδείας σου θα επανακάμψεις από το προσωρινό λίπος!

Να σκίσεις στο υπόλοιπο της περιοδείας σου!!!! Και δεν μου χρωστάς τον Αύγουστο! Έκανες με το θαύμα των κοιλιακών εξόφληση χρέους! Η φωτογραφία είναι στο Δεσποτικό της Αντιπάρου».

Ο Πάνος Βλάχος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεοπτική πρεμιέρα της εκπομπής «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο Mega. Οι δύο καλλιτέχνες συνδέονται με σταθερή επαγγελματική συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη.