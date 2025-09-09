Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύεται η κόρη του – Τσακνής και Ζουγανέλης θα τη συνοδεύουν στην εκκλησία

Μία ευχάριστη είδηση για τη Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα είδε το φως της δημοσιότητας, 6 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της. Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε ξαφνικά στις 9 Σεπτεμβρίου 20219 από καρδιακό επεισόδιο.

Το μεσημέρι της Τρίτης (09.09.2025) εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού μετέδωσε μία συνέντευξη της Μαρίας Κλάρας Μαχαιρίτσα, ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκε ότι η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα παντρεύεται σε μερικές ημέρες στην Τήνο.

Αρχικά, στο αφιέρωμα που προβλήθηκε για τον αξέχαστο Έλληνα καλλιτέχνη μίλησαν πολλοί αγαπημένοι του συνάδελφοι. Έπειτα η μονάκριβη κόρη του μίλησε για τον πατέρα της σε μία σπάνια δημόσια εξομολόγηση.

«Εγώ τον πένθησα πολύ έντονα και σαν καλλιτέχνη. Το ότι δεν θα τον έβλεπα ξανά στη σκηνή μου κόστισε πάρα πολύ, όχι μόνο σαν μπαμπά», δήλωσε

«Ήθελε να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, ήθελε στις συναυλίες να το χαίρεται. Δεν μπορούσε την γκρίνια. Ήθελε να λέει τα ανέκδοτά του, τις ιστορίες του, να γελάει. Το ενδιέφερε πάρα πολύ η στιγμή», πρόσθεσε η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα μιλώντας για τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη.

«Για μένα ήταν κάτι ιερό το ότι ήμουν μαζί του στις τελευταίες στιγμές του. Άκουσα έναν θόρυβο, βγήκα και τον πέτυχα εκείνη στιγμή. Ε, και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έχει φύγει. Όταν ήρθαν και οι γείτονες νομίζοντας ότι κάπως μπορούσαμε να βοηθήσουμε… το κατάλαβα και είπα “μην προσπαθείτε άλλο“», είπε ακόμα η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα.

Νωρίτερα, η κοπέλα είχε δημοσιεύσει μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook για την επέτειο θανάτου του πατέρα της.

Αμέσως μετά η δημοσιογράφος της εκπομπής Φανή Πλατσατούρα αποκάλυψε ότι η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα πρόκειται να παντρευτεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου με τον αγαπημένο της σε ένα χωριό της Τήνου.

Πρόκειται για το μέρος όπου περνούσε όλα του τα καλοκαίρια ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Τη νύφη θα συνοδεύσουν στην εκκλησία οι καλοί φίλοι του πατέρα της και γνωστοί καλλιτέχνες, Διονύσης Τσακνής και Γιάννης Ζουγανέλης, ενώ ο πρώτος χορός που θα χορέψει το ζευγάρι στο γαμήλιο γλέντι θα είναι το τραγούδι «Πόσο σε θέλω» του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.