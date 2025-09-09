Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα για τα 6 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της

Μία συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του πατέρα της έκανε η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, καθώς σαν σήμερα (09.09.2025) ο σπουδαίος καλλιτέχνης Λαυρέντης Μαχαιρίτσας «έφυγε» από τη ζωή.

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε ξαφνικά στις 9 Σεπτεμβρίου 20219 από καρδιακό επεισόδιο, σκορπίζοντας πόνο και θλίψη στα μέλη της οικογένειάς του, τη σύζυγό του, Ελένη Μαχαιρίτσα, την κόρη τους, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, αλλά και σε όλο το Πανελλήνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, η μονάκριβη κόρη του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, δημοσιεύοντας μία ευχετήρια κάρτα που είχε γράψει κάποτε για τον πατέρα της.

«6# Που να ήξερα τότε που σου υπέγραφα αυτή την ευχετήρια κάρτα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά… μπαμπάκα μου», ανέφερε η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από δίσκους του αξέχαστου καλλιτέχνη αλλά και την ευχετήρια κάρτα που του είχε γράψει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήσασταν εκεί. Αλλά και όσους μου έστειλαν. Η μεγαλύτερη απόδειξη σε μια σχέση χρόνων ανάμεσα στον πατέρα μου με το καθέναν από εσάς. Μια αμοιβαία σχέση όπως κάθε υγιής σχέση που υπάρχει αγάπη. Πίσω απ τα τραγούδια, ένα μεγαλείο. Ένας άνθρωπος που είχε μόνο αγάπη για να μοιράζεται 24 ώρες το 24ωρο. Χωρίς ποτέ να κουράζεται.

Ένας άνθρωπος που με τεράστια ευφυΐα πόναγε για την Παιδεία και τη ποιότητα κυρίως των νέων. Πόναγε για όλους χωρίς καλούπια. Καθηλωτικός, μεταδοτικός, απλός, σοφός, χαβαλές, αισιόδοξος, καλόκαρδος χωρίς καμία κακία. Η όποια αρνητική πλευρά ήταν απλά μια παιδική αθωότητα. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι ακόμα να μοιραστεί για τον κόσμο που ζούμε… Ένα τελευταίο δώρο για σας…», είχε γράψει η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της.