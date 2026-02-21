Λένα Παπαληγούρα: «Είμαι πολύ τυχερή για τον σύντροφο μου, δεν είναι εύκολο να έχουμε χρόνο για εμάς»

Η Λένα Παπαληγούρα έχει δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια με τον σύζυγό της, Άκη Πάντο και είναι μητέρα δύο αγοριών.

Η γνωστή ηθοποιός, που πρόσφατα «έχασε» τον αγαπημένο της πατέρα, Αναστάση Παπαληγούρα και στην κηδεία του μίλησε για εκείνον με λόγια αγάπης, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες» και η συνέντευξή της προβλήθηκε το Σάββατο (21.02.2026). Το πρόγραμμα παρουσίασε η Βαλέρια Κουρούπη και η Λένα Παπαληγούρα αναφέρθηκε στη μητρότητα και στη σχέση με τον σύζυγό της.

«Είμαι πολύ τυχερή για τον σύντροφο μου. Νιώθω ότι είμαστε μαζί, ότι είμαστε μια ομάδα. Δεν είναι ότι με βοηθάει, δεν μ’ αρέσει κιόλας αυτό να το λέμε, ότι δηλαδή “ο μπαμπάς του παιδιού βοηθάει”. Τι βοηθάει; Αφού μαζί τα κάνετε τα παιδιά», είπε αρχικά.

Παράλληλα, η Λένα Παπαληγούρα αναφέρθηκε στην έλλειψη χρόνο, λόγω των υποχρεώσεων που έχει τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της.

«Δεν είναι εύκολο να έχουμε χρόνο για εμάς. Δεν μου αρέσει να τα παρουσιάζουμε και τόσο ιδανικά, γιατί βλέπει κόσμος και αναρωτιέται “εγώ γιατί δεν προλαβαίνω;”. Ούτε εγώ προλαβαίνω, γιατί αυτός δουλεύει πρωί και εγώ βράδυ», παραδέχτηκε η Λένα Παπαληγούρα.

«Οπότε είναι εξοντωμένος όταν γυρίζω. Προσπαθώ πολύ να βρίσκουμε λίγο χρόνο. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή το θέλω και επειδή μου λείπει», εξομολογήθηκε ακόμα.