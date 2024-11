Λίαμ Πέιν: Έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο η σορός του – Εξαγριωμένοι οι θαυμαστές του με τα πλάνα μέσα από το κοιμητήριο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε σήμερα (07.11.2024) η σορός του Λίαμ Πέιν από την Αργεντινή, με την πτήση να παρακολουθούν χιλιάδες θαυμαστές του στο διαδίκτυο.

Ο Λίαμ Πέιν έχασε τη ζωή του στις 16 Οκτωβρίου στην Αργεντινή, όταν έπεσε από τον 3ο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες. Αφού ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, η σορός του επέστρεψε στην πατρίδα του, το Ηνωμένο Βασίλειο για να θαφτεί.

Η εισαγγελία του Μπουένος Άιρες συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο τραγουδιστής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κηδεία, αν και πιστεύεται πως θα γίνει μία ιδιωτική τελετή για τιμήσουν την αγάπη που έτρεφε ο Λίαμ Πέιν στη μουσική.

Η τελετή θα περιλαμβάνει «σειρά μουσικών αφιερωμάτων από μεγάλους καλλιτέχνες» ως φόρο τιμής στο έργο και την καριέρα του τραγουδιστή, σύμφωνα με τη Mirror.

Οι θαυμαστές του τραγουδιστή παροτρύνουν ο ένας στον άλλον στα social media να σεβαστούν την επιθυμία της οικογένειας του τραγουδιστή και να τους αφήσουν να πουν το τελευταίο αντίο με ιδιωτικότητα και σεβασμό.

Στον τόπο κατοικίας του Λίαμ Πέιν, το Wolverhampton, οι θαυμαστές έχουν ήδη αρχίσει να αφήνουν λουλούδια και σημειώματα έξω από την εκκλησία St. Peter’s Collegiate.

Δείτε πλάνα από το αεροδρόμιο:

The flight carrying @LiamPayne's remains left #BuenosAires for #London at 1:58pm local time (1658 GMT).#LiamPayne's father, #GeoffPayne at Ezeiza International Airport, minutes before boarding.



💔💔😭😭🕊️🕊️



May your spirit soar even as you rest in peace. We love you Liam 🌹 pic.twitter.com/QSgluU1PTx