Λίαμ Πέιν: Το «αντίο» της Νικόλ Σέρζινγκερ – Το XFactor, η συνεργασία και τα τελευταία μηνύματα

Το πρώην μέλος των Pussyct Dolls, Νικόλ Σέρζινγκερ, αντάλλασσε μηνύματα με τον Λίαμ Πέιν λίγη ώρα πριν το μέλος των One Direction πέσει στο κενό βρίσκοντας τραγικό θάνατο στις 16 Οκτωβρίου.

Ο Λίαμ Πέιν, σκοτώθηκε όταν έπεσε από το μπαλκόνι του δωματίου του σε ξενοδοχείο του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή. Η Νικόλ Σέρζινγκερ που είναι πρώην μέντορας του 31χρονου τον αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λίγη ώρα πριν πεθάνει μιλούσε μαζί του μέσω μηνυμάτων.

«Αγαπητέ Liam, θα λατρεύω και θα εκτιμώ για πάντα τον χρόνο που μοιραστήκαμε μαζί, πριν από δεκαπέντε χρόνια όταν γεννήθηκαν οι One Direction, μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες.

Ήταν μεγάλη ευλογία να δουλέψω μαζί σου πρόσφατα. Μοιραστήκαμε την ίδια αγάπη και πάθος για τη μουσική και θα θυμάμαι για πάντα τις ουσιαστικές και χαρούμενες συζητήσεις που είχαμε.

Ήταν τόσο δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι δεν είσαι πια εδώ, αλλά είμαι ευγνώμων που γνώρισα την καλή σου καρδιά, την γλυκιά ψυχή και τον χαρακτήρα σου. Έφερες τόση χαρά, φως και γέλιο στις ζωές αυτών που σε ήξεραν πραγματικά. Θα μου “λείψεις” φίλε μου και θα σε κουβαλάω στην καρδιά μου. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με την οικογένειά σου», έγραψε στο post της.

Το πρώην μέλος των One Direction, συμμετείχε ως κριτής και μέντορας σε μία εκπομπή του Netflix με τίτλο «Building the Band». Ο Λίαμ Πέιν είχε τελειώσει τα γυρίσματα του σόου από τον περασμένο Αύγουστο, ενώ είναι άγνωστο το αν και πότε θ κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα.

Η σειρά, συγκέντρωσε 50 τραγουδιστές που προσπαθούν να δημιουργήσουν το δικό τους συγκρότημα χωρίς να έχουν δει ποτέ ο ένας τον άλλον. Οι τραγουδιστές «έπρεπε να συνδεθούν μέσω της μουσικής συμβατότητας και της χημείας πριν τελικά συναντηθούν». Μαζί με τον Πέιν στην κριτική επιτροπή ήταν και η Σέρζινγκερ.

Παράλληλα συμμετείχαν η σταρ των Destiny’s Child, Kelly Rowland και ο AJ McLean από τους Backstreet Boys που ήταν ο οικοδεσπότης.

Ο συνθέτης Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, που συνεργάζεται με τη Σέρζινγκερ στο μιούζικαλ «Sunset Blvd» αναφέρθηκε στη σχέση της τραγουδίστριας με τον Λίαμ Πέιν.

Σε συνέντευξή του στο Billboard ανέφερε: «Υποθέτω ότι κάτι που δεν έχει ειπωθεί και θα μπορούσα να πω είναι ότι κάποτε η Νικόλ ήταν η μέντορας του Λίαμ. Την Τετάρτη που πέθανε, μιλούσαν με μηνύματα».

Σύμφωνα μάλιστα, με τον Βρετανό μουσικό, η Σέρζινγκερ ενημερώθηκε για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Broadway.

Nicole Scherzinger was texting Liam Payne on the day he died: report https://t.co/Ssnv8GZ3rq pic.twitter.com/B5zWi9wkVt