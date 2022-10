Όταν η Adele κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της, ‘30’, οι New York Times έθεσαν το εξής ερώτημα: “αν η Adele δεν μπορεί να πουλήσει 1 εκατομμύρια αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα, τότε ποιος καλλιτέχνης μπορεί;”.

Η απάντηση ήρθε από το καινούριο project της Taylor Swift, με τίτλο ‘Midnights’, κάτι λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα. Με το ‘Midnights’, η Swift γκρεμίζει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και επιστρέφει στο θρόνο της μουσικής βιομηχανίας.

Το ‘Midnights’ κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου του 2021, με τους servers του Spotify να “πέφτουν” για αρκετά λεπτά μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ το οποίο έμελλε να σπάσει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ακόμα και την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του. Πολλά από τα ρεκόρ, μάλιστα, ανήκαν ήδη στην Taylor Swift. Διαβάστε τα αναλυτικά παρακάτω.

Με 88 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες και 185 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, το ‘Midnights’ γίνεται το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα. Τα σχεδόν 119 εκατομμύρια streams της δεύτερης ημέρας μετά την κυκλοφορία του ‘Midnights’, μάλιστα, είναι τα περισσότερα streams σε μία ημέρα για ένα άλμπουμ, που όμως δε συγκεντρώθηκαν την ημέρα της κυκλοφορίας του.

Συν τοις άλλοις, η Swift, με περίπου 500 εκατομμύρια streams, αναμένεται να “κλέψει” τον τίτλο του άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε εύρος μίας εβδομάδας από το ‘Thank U, Next’ της Ariana Grande, που είχε συγκεντρώσει 307 εκατομμύρια streams. Αντίστοιχα, το ‘Un Verano Sin Ti’, η τελευταία κυκλοφορία του δημοφιλούς Πορτορικανού καλλιτέχνη Bad Bunny, αναμένεται να χάσει τον τίτλο του καλύτερου ντεμπούτου όλων των εποχών στο Spotify από το ‘Midnights’.

Μετά από δεκαέξι χρόνια στη μουσική βιομηχανία, η 32χρονη σουπερστάρ ανεβάζει τον πήχη όλο και πιο ψηλά. Μετά την παταγώδη επιτυχία του ‘Midnights’, η Swift σπάει τα εξής δικά της ρεκόρ:

Με δύο μόλις ημέρες πωλήσεων, το ‘Midnights’ ισοπεδώνει το ρεκόρ πωλήσεων βινυλίων σε εύρος μίας εβδομάδας, με περίπου 500 χιλιάδες αντίτυπα! Το ρεκόρ ανήκε μέχρι πρότινος στον πρώην της Swift, τον τραγουδοποιό Harry Styles.

Το τελευταίο άλμπουμ του Βρετανού κατόρθωσε να πουλήσει 182 χιλιάδες αντίτυπα το Μάιο του 2022, αριθμός ήδη εντυπωσιακός με δεδομένο ότι διανύουμε την εποχή του streaming. Η Swift κέρδισε αρκετές πωλήσεις κυκλοφορώντας τέσσερις διαφορετικές εκδοχές του ‘Midnights’ σε βινύλιο, τα πίσω μέρη των οποίων, όταν ενωθούν, απεικονίζουν ένα ρολόι.

She said “Meet Me at Midnight” and boy did the world show up. Congrats on breaking yet another record, @taylorswift13 👏 pic.twitter.com/0W3XDKxWz7