Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Λίζα Κούντροου για «Τα Φιλαράκια»: Οι σεναριογράφοι συζητούσαν τις «σεξουαλικές φαντασιώσεις» τους με τις Άνιστον και Κοξ

Παράλληλα, η ηθοποιός έκανε λόγο και για προσβλητικά σχόλια σε περίπτωση λαθών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων
Η Λίζα Κούντροου
Η Λίζα Κούντροου / AP Photo / Chris Pizzello

Η Λίζα Κούντροου προχώρησε σε αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της θρυλικής σειράς «Τα Φιλαράκια», ρίχνοντας φως στη σύνθεση της ομάδας των σεναριογράφων αλλά και στο κλίμα που επικρατούσε στα παρασκήνια. Όπως ανέφερε, η συγγραφική ομάδα αποτελούνταν κυρίως από άνδρες, οι οποίοι – σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε – συζητούσαν τις σεξουαλικές φαντασιώσεις τους με τις Τζένιφερ Άνιστον και Κόρτνεϊ Κοξ.

Η ηθοποιός Λίζα Κούντροου, που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της Φοίβη στα «Φιλαράκια», μιλώντας στο The Times, έκανε λόγο για σκληρή συμπεριφορά πίσω από τις κάμερες, σημειώνοντας αρχικά πως τα γυρίσματα κάθε επεισοδίου – παρότι διαρκούσαν μόλις 22 λεπτά – μπορούσαν να φτάσουν έως και τις 6 ώρες, μπροστά σε ζωντανό κοινό εκατοντάδων ατόμων στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια, η Κούντροου δήλωσε ότι οι σεναριογράφοι, που ήταν «κυρίως άνδρες», έμεναν ξύπνιοι μέχρι αργά τη νύχτα δουλεύοντας τα σενάρια, αλλά και συζητώντας, όπως ισχυρίζεται, τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για τις συμπρωταγωνίστριές της, Τζένιφερ Άνιστον και Κόρτνεϊ Κοξ.

Τα φιλαράκια στον αγαπημένο τους καναπέ στο Central Perk
Τα φιλαράκια στον αγαπημένο τους καναπέ στο Central Perk

«Οι άντρες έμεναν ξύπνιοι μέχρι αργά, συζητώντας τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για την Τζένιφερ και την Κόρντεϊ. Ήταν έντονο», είπε στους Times, σύμφωνα με την Dailymail. 

Παράλληλα, έκανε λόγο και για προσβλητικά σχόλια σε περίπτωση λαθών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σημειώνοντας ότι η ατμόσφαιρα μπορούσε να γίνει «σκληρή» και «έντονη», ωστόσο, υιοθέτησε μια πιο αποστασιοποιημένη στάση, δηλώνοντας πως δεν την επηρέαζαν όσα λέγονταν πίσω από την πλάτη της:

«Ναι, μπορούσε να γίνει σκληρό, αλλά αυτοί οι τύποι – και ήταν κυρίως άντρες εκεί μέσα – κάθονταν μέχρι τις 3:00 τα ξημερώματα προσπαθώντας να γράψουν τη σειρά. Οπότε η στάση μου ήταν “Πείτε ό,τι θέλετε για μένα πίσω από την πλάτη μου, γιατί έτσι δεν με επηρεάζει”».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
78
72
71
45
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Cancel Τζορτζ Κλούνεϊ: Οργή στα social media μετά την υπεράσπιση του Τζίμι Κίμελ για το «μέλλουσα χήρα» της Μελάνια – «Διαταραγμένος ή χαζός»
Ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζορτ Κλούνεϊ είπε ότι «τα αστεία είναι αστεία» για την ατάκα του παρουσιαστή Κίμελ για την Μελάνια Τραμπ
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ με την Αμάλ Αλαμουντίν
Φαίη Σκορδά: «Εχω πάντα δίπλα μου ανθρώπους που με αγαπούν» – Το σχόλιό της για την κοινή εμφάνιση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Όλα δείχνουν ότι σε λίγο καιρό θα επισημοποιήσει τη σχέση του με έναν πολιτικό γάμο που θα γίνει σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο και θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι
Αλέξανδρος Αθανασιάδης και Φαίη Σκορδά
Newsit logo
Newsit logo