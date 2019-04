To MadWalk 2019 – The Fashion Music Project, τη Δευτέρα 1η Απριλίου, επέστρεψε για 9η συνεχόμενη χρονιά, και ένωσε σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event τη μόδα με τη μουσική, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας. Στο εντυπωσιακό σκηνικό που δημιουργήθηκε, φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού ένα συμφωνικό σύνολο υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Ζαχαρίου, όπου συνόδευσε τα ξεχωριστά διασκευασμένα τραγούδια που παρουσιάστηκαν από δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες μαζί με πρωτότυπες δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brand. Μεταξύ άλλων, στη σκηνή ανέβηκαν η Εβελίνα Παπούλια με την κόρη της Αφροδίτη Λιάντου, οι οποίες τραγούδησαν το νέο single της 20χρονης «How it goes«, σε ένα act που κέρδισε τις εντυπώσεις και το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE