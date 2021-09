Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Μάικλ Κόνσταντιν, γνωστός και ως μπαμπάς της Νία Βαρντάλος στην ταινία «Γάμος αλά Ελληνικά». Η είδηση του θανάτου επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/9) από τον γαμπρό του, Μάικλ Γκόρντον.

Ο Μάικλ Κόνσταντιν – ο «Γκας Πορτοκάλος» που είχε την τάση να «ψεκάζει» τους αγαπημένους του με το καθαριστικό Windex και εμμονή με την ελληνική προέλευση των λέξεων – «έφυγε» γαλήνια από φυσικά αίτια στις 31 Αυγούστου, στο σπίτι του στο Ρίντινγκ της Πενσιλβάνια. Στο πλευρό του τις τελευταίες στιγμές βρίσκονταν τα αδέλφια του, Πατρίσια Γκόρντον και Κρις Ντομπς. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο γνωστός ηθοποιός αντιμετώπιζε εδώ και αρκετά χρόνια προβλήματα υγείας, χωρίς να προσδιορίζεται ποια ήταν αυτά.

Ο Μάικλ Κόνσταντιν γεννήθηκε στο Ρίντινγκ το 1927, γιος Ελλήνων μεταναστών, και ο πατέρας του ήταν εργάτης σε χαλυβουργείο. Το 1946 αποφοίτησε από το γυμνάσιο και στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, και έπειτα στην Καλιφόρνια, για να κυνηγήσει μια καριέρα στην υποκριτική. Όπου κι αν ζούσε όμως, φρόντιζε πάντα να κρατάει επαφή με τις ρίζες του και με την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική από τις θεατρικές σκηνές της Νέας Υόρκης, παίζοντας αρχικά μικρούς ρόλους εντός και εκτός Μπρόντγουεϊ. Το 1959 εμφανίστηκε στην πρώτη του ταινία με τίτλο The Last Mile και πρωταγωνιστή του Μίκι Ρούνεϊ. Έπαιξε επίσης έναν μικρό αλλά αξιομνημόνευτο ρόλο στο The Hustler με τον Πολ Νιούμαν και την Τζάκι Γκλίσον, υποδυόμενος τον «Μπιγκ Τζον».

Τη δεκαετία του ’60 εμφανίστηκε ως guest star σε πολλές τηλεοπτικές δουλειές, πριν από την πρώτη του σημαντική επιτυχία το 1969, όταν έπαιξε τον ρόλο του «Διευθυντή Σίμουρ Κάουφμαν» στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Room 222. Ήταν το πρώτο πρότζεκτ του τηλεοπτικού θρύλου Λ. Μπρουκς και η πλοκή του αφορούσε έναν μαύρο δάσκαλο που προσπαθούσε να διδάξει τους μαθητές του να έχουν ανοιχτό μυαλό.

To 2003 o Μάικλ Κόνσταντιν επέστρεψε ως «Γκας» σε τηλεοπτική σειρά που αποτελούσε spin off του «Γάμου αλά Ελληνικά» (η οποία δεν είχε μεγάλη διάρκεια) όμως τα επόμενα χρόνια οι κινηματογραφικές του εμφανίσεις αραίωσαν σημαντικά. Ο τελευταίος του ρόλος επί της μεγάλης οθονης ήταν το σίκουελ του MBFGW, το 2016.

