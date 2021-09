Ο Μάικλ Κόνσταντιν πέθανε σε ηλικία 94 ετών και η η Νία Βαρντάλος αποχαιρέτησε τον κινηματογραφικό της «μπαμπά» με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. «Η συνεργασία μαζί του ήταν πλημμυρισμένη από αγάπη» έγραψε – μεταξύ άλλων – η ηθοποιός.

Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Μάικλ Κόνσταντιν, γνωστός και ως μπαμπάς της Νία Βαρντάλος στην ταινία «Γάμος αλά Ελληνικά», πέθανε σε ηλικία 94 ετών από φυσικά αίτια στις 31 Αυγούστου. Στο πλευρό του τις τελευταίες στιγμές βρίσκονταν τα αδέλφια του, Πατρίσια Γκόρντον και Κρις Ντομπς. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο γνωστός ηθοποιός αντιμετώπιζε εδώ και αρκετά χρόνια προβλήματα υγείας, χωρίς να προσδιορίζεται ποια ήταν αυτά.

Με μία συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον κινηματογραφικό της «μπαμπά» η Νία Βαρντάλος. «Ο Μάικλ Κόνσταντιν, μπαμπάς της οικογένειας του καστ μας, παντοτινός μας φίλος. Η συνεργασία μαζί του ήταν πλημμυρισμένη από αγάπη και διασκεδαστικές στιγμές. Θα εκτιμώ πάντα αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε ζωή στον “Γκας”. Μας χάρισε τόσο πολύ γέλιο και του αξίζει να αναπαυθεί. Σε αγαπάμε Μάικλ» έγραψε η Νία Βαρντάλος.

Michael Constantine, the dad to our cast-family, a gift to the written word, and always a friend. Acting with him came with a rush of love and fun. I will treasure this man who brought Gus to life. He gave us so much laughter and deserves a rest now. We love you Michael. 🇬🇷 pic.twitter.com/PV0sIBtaUX