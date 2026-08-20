Μάιρα Καρλή: Η δικηγόρος του «Deal» στη Μύκονο – Τα κομπλιμέντα κατά τη διάρκεια συνέντευξής της

Η Μάιρα Καρλή κάνει διακοπές στη Μύκονο και η παρουσία της δεν περνάει απαρατήρητη στα κοσμικά Ματογιάννια. Η γοητευτική δικηγόρος καταγράφηκε σε κατάστημα του νησιού και δέχτηκε κομπλιμέντα για την εξωτερική της εμφάνιση. Σε λίγες μέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα, για το ξεκίνημα του νέου κύκλου του τηλεπαιχνιδιού «Deal».

Η Μάιρα Καρλή είναι το νέο πρόσωπο του «Deal», αφού ανέλαβε τον ρόλο του δικηγόρου στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι του Alpha αντικαθιστώντας την Κάτια Αναγνωστόπουλου. Δεν είναι μόνο η νομική της κατάρτιση, αλλά και η εντυπωσιακή παρουσία της που έκανε τους ανθρώπους της παραγωγής να την επιλέξουν.

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Τα γυρίσματα του νέου κύκλου έχουν ήδη ξεκινήσει με τον Γιώργο Θαναηλάκη να συνεχίζει στην παρουσίαση μετά την επιτυχημένη προηγούμενη σεζόν. Η Μάιρα Καρλή που έχει εξειδίκευση στο Ποινικό, το Οικονομικό Ποινικό και το Αστικό Δίκαιο και είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, όπου μέσα από Instagram και TikTok σχολιάζει την καθημερινή επικαιρότητα από νομική σκοπιά, μίλησε στο δημοσιογράφο του Mykonos Live TV Νίκο Κουρούμαλο για την νέα συνεργασία της με το «Deal».

Στην συνέντευξη, η Μάιρα Καρλή αναφέρεται στα καθήκοντα και στο κομβικό ρόλο που έχει ο δικηγόρος στο παιχνίδι, μιλάει για τον μυστηριώδη Τραπεζίτη που κανείς δεν τον γνωρίζει και υπόσχεται δυνατά επεισόδια και πολύ χρήμα για τους παίκτες, αφού όπως υποστηρίζει, τους φέρνει τύχη!

Η Μάιρα (Μαρία) Καρλή είναι δικηγόρος από τη Χαλκίδα η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από την έντονη παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και την πρόσφατη τηλεοπτική της πορεία.