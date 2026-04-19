Μαίρη Αυγερινοπούλου: «Ετοιμαζόμαστε για τα σαράντα της Μαρινέλλας» – Η συμβουλή στη Γαρυφαλλιά Καλληφώνη

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Μαίρη Αυγερινοπούλου και μίλησε για τη Μαρινέλλα. Ταυτόχρονα, η γνωστή δημοσιογράφος έδωσε και μία συμβολή στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, που εμφανίστηκε στην κηδεία της τραγουδίστριας με τζιν και καφέ στο χέρι και έχει θέμα σχολιασμού.

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου μίλησε την Κυριακή (19.04.2026) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα». Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι έχουν ξεκινήσει οι ετοιμασίες για το μνημόσυνο που θα πραγματοποιηθεί για τις 40 μέρες από τον θάνατο της Μαρινέλλας και ταυτόχρονα συμβούλεψε τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη να μην πηγαίνει με καφέ και τζιν σε κηδείες.

«Τώρα σιγά – σιγά ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε για τα σαράντα. Ξέρεις εγώ δεν το πιστεύω… Είναι το κορίτσι μας… δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει», είπε η Μαίρη Αυγερινοπούλου για το μνημόσυνο της αξέχαστης ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη στην κηδεία της Μαρινέλλας που είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

«Εύχομαι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη αν ξαναβρεθεί σε τέτοια κατάσταση να ξέρει πώς πρέπει να κυκλοφορήσει. Δεν πας σε μια κηδεία με τον καφέ στο χέρι… Δεν πας φορώντας τζιν. Ωραίο είναι το τζιν, το ρούχο. Μπορείς να το συνδυάσεις και με μια παγιέτα και να πας σε πάρτι. Αλλά δεν πας σε κηδεία με τζιν», είπε η Μαίρη Αυγερινοπούλου για την Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

«Το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να θέλουν στη Μαρινέλλα να μοιάσουνε θα τους πω μπράβο. Θα τους πω να μην αρκεστούνε στην εξωτερική εμφάνιση, – και δεν αναφέρομαι στον Τάκη Ζαχαράτο – αναφέρομαι και σε άλλους ανθρώπους, γιατί τον Τάκη τον είχε αποδεχτεί η ίδια η Μαρινέλλα να το κάνει. Ας κρατήσουν αυτό που έμαθαν από τη Μαρινέλλα», δήλωσε ακόμα η δημοσιογράφος.