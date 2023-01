Η Αμιένη, μια πόλη στη Γαλλία, καλεί τη Μαντόνα (Madonna) να της δανείσει έναν πίνακα που οι ιστορικοί πιστεύουν ότι έχει χαθεί εδώ και πολλά χρόνια και μπορεί να βρίσκεται στη συλλογή της, καθώς η βασίλισσα της ποπ είναι γνωστή συλλέκτρια φωτογραφιών και έργων τέχνης.

Η δήμαρχος της Αμιένης, Μπριζίτ Φουρέ, απηύθυνε έκκληση στη Μαντόνα, λέγοντάς της πως «υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα σε εσάς και την πόλη μας», εννοώντας τον πίνακα «Diana and Endymion» (Ντιάνα και Ενδυμίων).

Η Αμιένη διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2028 γι’ αυτό και θέλει να έχει τον πίνακα που έχει αποδοθεί στον Ζερόμ Μαρτάν Λανγκλουά και τελευταία φορά εμφανίστηκε – για το κοινό – σε μουσείο της πόλης της Γαλλίας, πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τότε, δεν έχει τεκμηριωθεί πού βρίσκεται.

Ο πίνακας του 19ου αιώνα παραγγέλθηκε από τον Γάλλο βασιλιά Λουδοβίκο XVIII και κάποια στιγμή πιστεύεται ότι καταστράφηκε σε βομβαρδισμό το 1918.

The painting “Diana and Endymion” disappeared from Amiens, France, more than a century ago. The city's mayor recently learned Madonna owned a painting that looked just like the missing one and believes she could hold a key to the mystery. https://t.co/PJABZFWbqP