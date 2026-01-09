Μαρία Αναστασοπούλου για Γιάννη Κολοκυθά: Ταιριάζουμε πάρα πολύ, είναι βαθιά η σχέση που έχουμε μεταξύ μας

Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς ήταν ζευγάρι για 11 ολόκληρα χρόνια πριν πάρουν την απόφαση να χωρίσουν. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε την Παρασκευή (09-01-2026) καλεσμένη στο «Happy Day» και μίλησε για το πώς είναι σήμερα η σχέση με τον συνάδελφό της, αλλά και για την απόφαση να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, μετά από συζήτηση με τον γιατρό της.

Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς παραμένουν όπως φαίνεται φίλοι και μετά τον χωρισμό τους. Όπως λέει η δημοσιογράφος, η σχέση με τον συνάδελφό της είναι βαθιά. Με χιούμορ μάλιστα, τονίζει πως μετά τον χωρισμό τους, οι δυο τους «λύθηκαν» περισσότερο στη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζουν.

«Εγώ δεν αφήνω χώρο για πιέσεις από το περιβάλλον, έχω εκπαιδευτεί σε αυτό. Ρωτάνε αλλά ξέρουν ότι δεν θα βγάλουν άκρη. Η κατάψυξη ωαρίων έγινε γιατί ο γιατρός μου σε ένα τυπικό έλεγχο μου το πρότεινε. Το συζητήσαμε Πέμπτη και στον επόμενο κύκλο έγινε η κατάψυξη ωαρίων. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες γυναίκες μου έστειλαν, που είναι στη δική μου ηλικία και είχαν απορίες.

Είναι μια πολύ προσωπική διαδρομή, είσαι μόνος σου και προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις πως κυλά το σώμα σου σε αυτό. Μπορεί και το σώμα σου να μη το δεχθεί», εξομολογήθηκε η Μαρία Αναστασοπούλου για την απόφασή της να προχωρήσει στην κατάψυξη ωαρίων.

Για τη σχέση της σήμερα με τον Γιάννη Κολοκυθά, με τον οποίο χώρισαν έπειτα από πολλά χρόνια κοινής πορείας, αποκάλυψε: «Ήταν αδιανόητα εύκολο. Ίσως κι επειδή ταιριάζουμε πάρα πολύ. Μετά την εξέλιξη στη σχέση μας, λυθήκαμε πιο πολύ και στην εκπομπή. Δεν κρατάει το Γιάννη στη ζωή μου η εκπομπή μας στο ραδιόφωνο. Είναι βαθιά η σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Θα χαίρεται πάρα πολύ ο κύριος Κολοκυθάς με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα».

«Για να κάνω την κατάψυξη ωαρίων ίσως κάποιο κομμάτι του μυαλού μπορεί να με φανταστώ μητέρα. Αλλά με το να συμβεί υπάρχει μια μεγάλη απόσταση», εξομολογήθηκε επίσης, έπειτα από ερώτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Σε άλλο σημείο, δεν δίστασε να αποκαλύψει ένα φλερτ που δέχτηκε: «Πρόσφατα είμαι σε ένα μαγαζί στο Μαρούσι με τις ξαδέρφες μου, πίνουμε καφέ και μου αφήνει ένας κύριος το χαρτάκι με το τηλέφωνό του. Μας έκανε τρομερή εντύπωση. Προφανώς τον άνθρωπο δεν τον είδαμε ποτέ. Συνειδητοποίησα πόσο άμαθη είμαι σε αυτό».