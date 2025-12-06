Η Μαρία Αναστασοπούλου αποκαλύπτει για την κατάψυξη ωαρίων: «Έκανα την ένεση μόνη μου»

Η Μαρία Αναστασοπούλου για όλους και για όλα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον διευθυντή του zappit.gr, Γιώργο Σκρομπόλα. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε για την επαγγελματική πορεία της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την προσωπική ζωή της. Αποκάλυψε ότι πρόσφατα έκανε κατάψυξη ωαρίων και περιέγραψε εικόνες που δύσκολα θα ξεχάσει. Ο γάμος και η οικογένεια, όπως είπε, θέλει να προκύψουν όχι βάσει σχεδίου. Για την ώρα δεν έχει μπει στη διαδικασία να προβληματιστεί.

Η απόφαση για την κατάψυξη ωαρίων, ωρίμασε μέσα της μετά από συζητήσεις που είχε με τον γυναικολόγο της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Αναστασοπούλου: «Ένα πράγμα που έκανα και ήθελα να το επικοινωνήσω και είναι μία ευκαιρία εδώ η συζήτησή μας, είναι το ότι έκανα κατάψυξη ωαρίων, πρόσφατα και δεν το έχω ξαναπεί. Οπότε, μου αρέσει από το περιβάλλον μου ή γενικώς όπου το επικοινώνησα, μου άρεσε πάρα πολύ η επικοινωνία με άλλες γυναίκες που σου ζητούν πληροφορίες, ερωτούν πώς ήταν, η διαδικασία και τις δίνω όλες τις πληροφορίες και τη δική μου εμπειρία με τρομερή αγάπη. Δηλαδή θα ‘θελα και εμένα κάποιος να έχει έρθει και να είναι έτσι ανοιχτός στο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν το κάνω.

Θεωρώ η διαδικασία αυτή της κατάψυξης, τώρα το έκανα, οπότε μπορώ να σου το πω με σιγουριά, είναι μία διαδικασία που μπορεί να σου δώσει δυνατότητες που αν δεν την κάνεις, δεν έχεις. Οπότε απλά εμένα ο γυναικολόγος μου μου είπε, “Ε, ψήνεσαι να το κάνουμε;” Έτσι ήταν η συζήτηση. Λέω, “Ναι, γιατί να μην το κάνουμε;” Και το κάναμε μέσα στον επόμενο μήνα.

«Βγήκα έξω στο δρόμο, είχα οινόπνευμα, βαμβάκι και έκανα την ένεση μόνη μου» λέει χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια. «Βίωσα πάρα πολύ ωραία αυτή τη διαδικασία, θέλω να σου πω. Ε, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες φυσικά. Εγώ ήμουν αρκετά τυχερή και πήγε αρκετά καλά. Είχε και κάποιες στιγμές οι οποίες ήτανε ζόρικες. Μπορώ να σου πω μία, γιατί φαντάζομαι κι άλλες γυναίκες που μας βλέπουν τώρα ίσως να τους έχει συμβεί.

Οι ενέσεις αυτές που κάνουμε για την κατάψυξη ωαρίων είναι ενέσεις που γίνονται συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα για περίπου 10 μέρες. Εμένα η ώρα μου ήταν 6 το απόγευμα. Η τελευταία ένεση λοιπόν που έπρεπε να γίνει πριν τη διαδικασία της ωοληψίας ήταν ημέρα Κυριακή. Κλειστά τα φαρμακεία. Εγώ γενικώς, επειδή είμαι και λίγο φοβική με αυτά, δεν μπορούσα να τις κάνω μόνη μου τις ενέσεις, ενώ οι περισσότερες γυναίκες τις κάνουν. Οπότε πήγαινα στο φαρμακείο. Έπρεπε Κυριακή να βρω ένα εφημερεύον. Δεν ήταν το φαρμακείο της γειτονιάς, που μου έκανε όλες τις υπόλοιπες. Πηγαίνω λοιπόν 6:10 με την ένεσή μου, η οποία είναι μέσα σε παγοκύστες, σε ένα φαρμακείο. Μπαίνω μέσα, λέω, “Γεια σας. Αύριο θα κάνω ωοληψία. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου κάνετε την τελευταία ένεση”. Και μου είπε όχι. “Δεν σου την κάνω”. Ξέρεις τι έκανα εκεί; Βγήκα έξω στο δρόμο, είχα οινόπνευμα, βαμβάκι και έκανα την ένεση μόνη μου. Για πρώτη φορά. Είπα τώρα πρέπει να την κάνεις. Είμαι πολύ περήφανη για αυτό.

Είναι πολύ προσωπική διαδικασία και πολύ ιδιαίτερη. Την κάνει μία γυναίκα μία φορά στη ζωή της. Ήμουν εγώ με την ένεση και έπρεπε να αποφασίσω τι κάνουμε τώρα. Δεν προλάβαινα να πάω να βρω άλλο φαρμακείο ή τέλος πάντων ο χρόνος ήταν περιορισμένος και είπα κάνε το. Αν ξεπεράσουμε λιγάκι πράγματα που έχουμε στο μυαλουδάκι μας και φοβίες, πολλές φορές η ζωή μας αναγκάζει να το κάνουμε. Ε, εγώ αναγκάστηκα, πήγαν όλα καλά και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό».

«Επειδή μπήκα στα πολύ βαθιά σε ότι αφορά το κομμάτι της παρουσίασης και ήμουν και αρκετά μικρή σε ηλικία, ίσως μου έβγαινε από μέσα μου η ανάγκη να βγάλω ένα πρόσωπο λίγο πιο αυστηρό, πιο σκληρό, για να πείσω τους άλλους ότι αυτό που λέω είναι έγκυρο και σοβαρό. Στην πορεία νομίζω ότι είμαι πολύ πιο χαλαρή πια. Γιατί ξέρεις, τώρα πατάς στα πόδια σου καλύτερα, δεν έχεις ανάγκη να ενεργοποιείς τέτοια μοντέλα. Ο ΣΚΑΪ μου δίνει μεγάλη αίσθηση ασφάλειας, γιατί είμαι εκεί από τα 19 μου χρόνια. Σου θυμίζω. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ οικείο περιβάλλον για μένα» είπε σε άλλο σημείο η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Όταν πήγα στον ΑΝΤ1, ακόμη και το κτίριο, στην αρχή το ένιωθα ξένο. Έλεγα, “Συγγνώμη τώρα, εγώ ήρθα στη δουλειά μου». Αυτό μου πήρε δύο μήνες να το συνηθίσω. Από τον ΣΚΑΪ είχα φύγει γιατί είχε προκύψει η πρόταση από τον ΑΝΤ1, την οποία από την αρχή με το που μου έγινε άρχισα να τη σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων και τις δυσκολίες που έχει αυτό το βήμα».

«Ποτέ δεν υπήρξε η δέσμευση, συμφωνία με τον ΑΝΤ1 ότι θα είμαι η διάδοχος του Γιώργου Παπαδάκη. Αισθάνθηκα πολλές φορές ότι λέγονται πράγματα τα οποία δεν είχαν όντως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όχι, δεν ήταν αυτή η συμφωνία λοιπόν. Πήγα στον ΑΝΤ1 για να κάνουμε εκπομπή πλάι στο Γιώργο Παπαδάκη» είπε για την παρουσία της, στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Πλέον βρίσκεται στο πλευρό του Άρη Πορτοσάλτε και πάλι στον ΣΚΑΪ. «Μόνο διαφωνίες έχουμε στην εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε. Όσοι παρακολουθούν τον Άρη Πορτοσάλτε θέλουν να ακούσουν την άποψή του, για να διαφωνήσουν ή για να συμφωνήσουν, για να διαφωνήσουν πολύ ή για να συμφωνήσουν πολύ και από την άλλη και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι λέω τη γνώμη μου. Οπότε αυτό το ότι έχεις δύο αντίθετες περιπτώσεις και τηλεοπτικές περσόνες να αντιπαρατίθεται για τα θέματα επικαιρότητας, μας έχει βγει σε καλό».

«Κάποιοι άνθρωποι γελάνε με τα βίντεο των Ράδιο Αρβύλα, εμένα κάποια μου φαίνονται άδικα, τσουβάλιασμα κανονικό. Από ό,τι είδα, έχω μπει και εγώ στα βίντεο των Ράδιο Αρβύλα, οπότε μη ρωτάς μόνο για τον Άρη».

«Μου έχει γίνει πρόταση που δεν μάθατε ποτέ. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνω τώρα, αλλά δεν θεώρησα ότι δεν μου ταίριαζε καθόλου αυτό το project. Έχω κάνει δύσκολες συνεργασίες» ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Πάντα αισθάνομαι άβολα να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Είναι πολύ ανθρώπινο και ειλικρινές αυτό που σου λέω. Αισθάνομαι άβολα γιατί δυσκολεύομαι ακόμη να αντιληφθώ, παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια που είμαι πια σε αυτή τη δουλειά, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον τι κάνει το Μαράκι. Κατάλαβες; Από τότε που ξεκίνησα και άρχισαν να μου τίθενται αυτές οι ερωτήσεις, μου φαινόταν αστείο».