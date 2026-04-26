Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: Φταίω που του έδωσα και συμβουλές να αφήσει γένια, θα βρω τον μπελά μου

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά παραμένουν μαζί και η σχέση τους δείχνει πιο δυνατή από ποτέ. Η ραδιοφωνική παραγωγός σχολίασε το πρωί της Κυριακής 26 Απριλίου, το νέο look με γένια του συντρόφου της, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» στον ΑΝΤ1. Όπως είπε εκείνη τον συμβούλεψε να πάρει την απόφαση ενόψει καλοκαιριού.

Η Μαρία Αντωνά ρωτήθηκε για το «φλερτ» που έκανε στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή, το AI ρομπότ «Σοφία», με την ίδια να απαντάει με χιούμορ. Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας την άκουσε και άρχισε να αφήνει γένια, με αποτέλεσμα η εξωτερική του εμφάνιση να γίνει πιο ελκυστική.

«Η αλήθεια είναι πως μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Εγώ φταίω που έδωσα και συμβουλές να αφήσει γένια. Τον μπελά μου θα βρω στο τέλος. Εγώ του είπα να τα αφήσει γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι που γκριζάρουν τα μαλλιά και έχει γένια. Σοφάκι μου….» είπε η Μαρία Αντωνά.

Ο Γιώργος Λιάγκας δέχτηκε ένα απρόσμενο on-air «φλερτ» από το ρομπότ Σοφία κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στις 24 Απριλίου 2024. Το ρομπότ χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να απαντά στις ερωτήσεις του Λιάγκα, δοκιμάζοντας τα όρια της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης.

«Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Τον επηρεάζουν τον Γιώργο Λιάγκα τα αρνητικά σχόλια, πόσο μάλλον για την εξωτερική του εμφάνιση. Ακόμη και στον πιο τέλειο άνθρωπο να πας, αν του πεις κάτι που δεν είναι κομψό, θα τον επηρεάσει» είχε δηλώσει η Μαρία Αντωνά σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε προ μηνών δημόσια στη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1. Η αναφορά έγινε με αφορμή τα σχόλια που δέχτηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος σχετικά με την πίστη του, ωστόσο ο παρουσιαστής δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί και στην αγαπημένη του.