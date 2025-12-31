Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας στα μπουζούκια – Η «καυτή» εμφάνιση της παρουσιάστριας

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά ετοιμάζονται να υποδεχτούν το 2026 και δείχνουν να το απολαμβάνουν. Προ ημερών βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Οικονομόπουλος στην Αθήνα και κέντρισαν τα βλέμματα. Το ζευγάρι κάθισε σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του καταστήματος και διασκέδασε με τις επιτυχίες του καλλιτέχνη.

Το πρακτορείο NDP δημοσιοποίησε νέες εικόνες από τη βραδινή έξοδο του ζευγαριού. Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά, καταγράφηκαν τόσο μέσα στο νυχτερινό κέντρο, όσο και κατά την αναχώρησή τους, τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, έχει τονίσει πως ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι φίλος του και πως τον επισκέφθηκε εκείνη τη νύχτα, για να του ευχηθεί από κοντά για την ονομαστική γιορτή του.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε δημόσια στη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1. Η αναφορά έγινε με αφορμή τα σχόλια που δέχτηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος σχετικά με την πίστη του, ωστόσο ο παρουσιαστής δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί και στην αγαπημένη του.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε: «Δεν έχω πρόβλημα, μιλάω για τη Μαρία». Στη συνέχεια, στο φινάλε της συζήτησης για τον τραγουδιστή, οι συνεργάτες του, παρουσίασαν φωτογραφία από τη βραδιά του Νίκου Οικονομόπουλου, στην οποία σχολιάστηκε η ενδυματολογική επιλογή της Μαρίας Αντωνά.

Ο παρουσιαστής σχολίασε με χιούμορ: «Αμάν, θα σκάσετε αν δεν το παίξετε!». Συνέχισε, αναφερόμενος σε ένα από τα στοιχεία της εμφάνισης της Μαρίας Αντωνά: «Παίξτε την ολόκληρη τουλάχιστον, να φανεί και το σορτσάκι που έχει γίνει θέμα στις εκπομπές», πρόσθεσε ο παρουσιαστής γελώντας.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος προσπαθεί για ακόμα μια χρονιά να κυριαρχήσει στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, είναι γεμάτο ασφυκτικά, σε κάθε του εμφάνιση.

Μετά το πρόγραμμα, Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά ανέβηκαν στο καμαρίνι του Νίκου Οικονομόπουλου. Όπως φαίνεται από τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, στην παρέα ήταν και η Δέσποινα Καμπούρη.