Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: «Πάντα θα σε τιμώ» έγραψε 9 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της

Συμπληρώθηκαν 9 χρόνια από τη μέρα που η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή και η κόρη της, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Τίμησε τη μνήμη της μητέρα της, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της, την οποία συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έμαθε από την Ζωή Λάσκαρη και σημείωσε πως δεν έχει περάσει μέρα που να μην τη σκέφτεται. Υπόσχεται πως πάντα θα σκέφτεται και θα τιμάει τη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο.

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«18/8/2017-18/8/2026… 9 χρόνια. Σαν χθές. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιαζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες… Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου. Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Γι αυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή…

Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω… μαμά μου… Ήμουνα «πίσω» και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα… Τώρα όμως μόλις αρχίζω… Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια… Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις… πολύ δυνατές…

9 χρόνια… 9 χρόνια έχτιζα… Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια…. Σε λατρεύω….» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

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Παράλληλα, συνόδευσε το post με το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής», που όπως ανέφερε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, ήταν το αγαπημένο της τραγούδι.

Η σπουδαία ηθοποιός πέθανε στον ύπνο της από καρδιακή ανακοπή στις 18 Αυγούστου 2017, σε ηλικία 73 ετών, μέσα στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη.