Μαρία Ηλιάκη: Η ερώτηση στα social media που την ενόχλησε και το έδειξε – «Με όλο το σεβασμό» απάντησε

Η Μαρία Ηλιάκη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και κατά διαστήματα δημοσιεύει βίντεο, στα οποία δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα διαδικτυακών φίλων της. Το βράδυ της Τρίτης (10-03-2026) πάντως, μια από τις ερωτήσεις την ενόχλησε, με την παρουσιάστρια να το δείχνει στην κάμερα.

Η ερώτηση είχε να κάνει με το αν η Μαρία Ηλιάκη και ο σύζυγός της, σκέφτονται να αποκτήσουν δεύτερο παιδί: «Θα ήταν ωραία η Κατερίνα να είχε ένα αδελφάκι» ήταν το σχόλιο.

Η Μαρία Ηλιάκη έδειξε έντονα ενοχλημένη από τη συγκεκριμένη αδιάκριτη ερώτηση. «Με όλο τον σεβασμό, κάποιες ερωτήσεις είναι ένα τσακ αδιάκριτες. Οπότε, εκτός του ότι την έχω απαντήσει αυτή την ερώτηση, δεν μπορώ να την απαντάω κάθε τρεις και λίγο. Σας ευχαριστώ» απάντησε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης έγιναν γονείς το 2021 και έχουν μία κορούλα που της έχουν δώσει το όνομα Κατερίνα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Μαρία Ηλιάκη είχε αναφέρει πως δεν σκοπεύει να αποκτήσει δεύτερο παιδί. «Δεν θέλουμε άλλο παιδάκι. Δε ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι ότι είμαι πολύ κουρασμένη και οι αντοχές είναι σαν να μειώνονται» είχε πει η παρουσιάστρια.