Μαρία Ηλιάκη: «Έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι δε θέλουμε άλλο παιδάκι»

Προσωπικές αποκαλύψεις αποφάσισε να κάνει η Μαρία Ηλιάκη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε, σημειώνοντας ότι εκείνη και ο σύζυγός της, Στέλιος Μανουσάκης δεν επιθυμούν να μεγαλώσουν περισσότερο την οικογένειά τους.

Η γνωστή παρουσιάστρια που φέτος απολαμβάνουμε στην ΕΡΤ1, στο πλευρό του Κρατερού Κατσούλη, ήταν καλεσμένη της Νάνσυς Παραδεισανού στη διαδικτυακή της εκπομπή και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Μάλιστα, η Μαρία Ηλιάκη διευκρίνισε ότι η μητρότητα είναι ένα «κεφάλαιο» που έχει κλείσει για εκείνη.

«Το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας έχει φύγει σαν ενδεχόμενο. Και οι δύο πια… Δε θέλω να ακουστεί περίεργο αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι μεγάλωσα. Σε κάποια πράγματα είμαι πολύ ενοχική, τι θα πω, πώς θα τα πω…», δήλωσε η Μαρία Ηλιάκη.

«Όπως κι αν ακουστεί, έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι είμαστε μέχρι εδώ. Δεν θέλουμε άλλο παιδάκι. Δε ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι ότι είμαι πολύ κουρασμένη και οι αντοχές είναι σαν να μειώνονται. Αισθάνομαι ότι κουράζομαι πολύ πιο εύκολα», πρόσθεσε αμέσως μετά η γνωστή παρουσιάστρια, μετά το 27:30 λεπτό της συνέντευξής της.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης το 2021 έγιναν γονείς και έχουν μία κορούλα που της έχουν δώσει το όνομα Κατερίνα.