Μαρία Κορινθίου για τη νέα σχέση της με τον Γιώργο Καραθανάση: «Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα»

Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης βρίσκονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες και πλέον δεν το κρύβουν. Συχνά δημοσιεύουν στιγμιότυπα από τα ταξίδια τους κάνοντας «tag» ο ένας τον άλλον, με την γοητευτική ηθοποιό να μιλάει για το νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της.

Ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννης Αϊβάζη, η Μαρία Κορινθίου δηλώνει ξανά ερωτευμένη. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «OK!» και στον Αστέρη Κασιμάτη μιλάει για τα στοιχεία του Γιώργου Καραθανάση που την γοήτευσαν και την κοινή ζωή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν ήθελες να κρατήσεις τη νέα σου σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας;

Φυσικά, αλλά δεν θέλω και να κρύβομαι. Την προστατεύω 100%, απλά θέτω τα όριά μου. Είχε ήδη μαθευτεί στον κύκλο όπου κινούμαι. Ερωτήθηκα και θέλησα όμορφα, απλά και με σεβασμό να οριοθετηθώ, στηρίζοντας την επιλογή μου, την καινούρια μου σχέση κι αυτό που έχω με τον Γιώργο.

Ήσουν έτοιμη να ερωτευτείς ξανά;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν αναζητούσα μια νέα σχέση. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα. (Χαμογελάει).

Τι σε γοήτευσε σε εκείνον;

Πολλά, η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του, είναι αρσενικό. Δύσκολα ένας άντρας μπορεί να είναι δίπλα μου. Κι αυτό επειδή είμαι πολύ δυναμική, απαιτητική, ισχυρογνώμων και πατάω γερά στα πόδια μου. Είναι στοιχεία που δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άντρες. Οπότε για να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου, πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα σε όλα αυτά.

Οι παλαιότερες δηλώσεις της ηθοποιού

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα.. είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας τους ξέρει αλλά δεν είναι του entertainment», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο.