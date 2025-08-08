Η Μαρία Κορινθίου κάνει διακοπές στην Αλόννησο – Το τραγούδι που αφιέρωσε στον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

Διακοπές απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Μαρία Κορινθίου σε ένα μαγευτικό μέρος. Η όμορφη ηθοποιός ταξίδεψε στην Αλόννησο και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας δίπλα στο κύμα.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα βρίσκεται στην καλύτερή της φάση, αφού μετά το διαζύγιό της με τον Γιάννη Αϊβάζη έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του επιχειρηματία, Γιώργου Καραθανάση. Η σχέση του ζευγαριού ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας και από τότε τόσο η Μαρία Κορινθίου όσο κα ο Γιώργος Καραθανάσης μοιράζονται στιγμές από την προσωπική τους ζωή, κάνοντας φανερό ότι τρέφουν ο ένας για τον άλλον έντονα και βαθιά αισθήματα.

Από την Πέμπτη (09.08.2025) η Μαρία Κορινθίου βρίσκεται στην Αλόννησο και χαλαρώνει σε ένα ειδυλλιακό μέρος, πλάι στη θάλασσα. Μάλιστα η Μαρία Κορινθίου μοιράστηκε πολλά stories με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Ταυτόχρονα, αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον σύντροφό της. Ο λόγος για το κομμάτι «Βοριάς» του APON.

Παράλληλα, η Μαρία Κορινθίου μοιράστηκε την όμορφη παραλία στην οποία βρίσκεται το κατάλυμα που μένει στο νησί, τη μαγευτική θέα που έχει από το μπαλκόνι του αλλά και τα γευστικά πιάτα που επέλεξε να φάει.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Γιώργος Καραθανάσης είχε κάνει μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με ένα ζευγάρι που κρατά τρυφερά τα χέρια, συνοδεύοντας την εικόνα με τη φράση: «Αυτό το συναίσθημα».

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης ζουν έναν μεγάλο έρωτα και δεν έχουν κανέναν λόγο να το κρύβουν.