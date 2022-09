Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε στο «Πάμε Δανάη» για το πώς πληγώθηκε στην τηλεόραση, για τι έχει μετανιώσει πολύ, για την πρόταση γάμου που δεν έγινε ποτέ, για την σχέση ζωής με την Υβόννη & τον Αντώνη Ρέμο.

Η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα επαγγελματικά της αλλά και για τον χώρο της τηλεόρασης.

«Έχω πληγωθεί αρκετές φορές στον χώρο της τηλεόρασης. Στο “just the two of us” τρόμαξα πολύ. Περίμενα ότι θα κάνω κάτι παράλληλο με την εκπομπή μου στο Τηλεάστυ και ξαφνικά χτυπούσε όλη μέρα το κινητό και έρχονταν κάμερες στο σπίτι μου.

Υπήρξε στιγμή που ένιωσα ότι δεν εκτιμάται η συνέπεια και ο επαγγελματισμός μου. Αν για κάτι νιώθω καλά με εμένα είναι ότι, υπήρξα απολυτά συνεπής σε αυτά που είχα συμφωνήσει να κάνω.

Έχω μετανιώσει για κάποιες περιπτώσεις, που έχω δώσει πάρα πολλά, ήταν και προδοσίες φίλων», ανέφερε αρχικά η Μαρία Μπεκατώρου.

«Έχει τύχει να μπει ο μπαμπάς μου σε ένα μαγαζί που δεν με άφηνε να πάω, να με ψάχνει κι εγώ να μπω κάτω από τον dj.

Η μαμά μου έκανε πολλές αποβολές παιδιών πριν από μένα, και έχασε και παιδί μετά από μένα. Είμαι κατά κάποιο τρόπο το δώρο τους από τον Θεό. Μου λείπουν οι στιγμές μας με τον μπαμπά μου στην Κεφαλονιά.

Μου λείπει που με περίμενε να φτάσω σπίτι και που μαζεύαμε τα σύκα κάθε καλοκαίρι», δήλωσε εμφανώς συγκινημένη μιλώντας για την οικογένειά της.

Για την μητρότητα η Μαρία Μπεκατώρου, υπογράμμισε πως, «μετάνιωσα που αναφέρθηκα τόσο πολύ και λεπτομερώς στην προσπάθειά μου να αποκτήσω παιδί.

Έχασα τον έλεγχο, με ρώταγαν παντού και με «έπνιγε» όλο αυτό, γιατί ήμουν και στη φάση που έκανα την προσπάθεια για παιδί. Από κάποια στιγμή και μετά σε όλες τις συνεντεύξεις, υπήρχε η ερώτηση για παιδί».