Μαριάνα Κατσιμίχα: Η συμβουλή που της έχει δώσει ο μπαμπάς της, Πάνος Κατσιμίχας

Η νεαρή και ταλαντούχα τραγουδίστρια Μαριάνα Κατσιμίχα, κόρη του Πάνου Κατσιμίχα και ανιψιά του Χάρη, έχει γίνει viral τον τελευταίο καιρό με το τραγούδι της «Το βαλς των χαμένων ονείρων».

Η Μαριάνα Κατσιμίχα κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Τη σχέση με τον πατέρα της, Πάνο Κατσιμίχα περιέγραψε, αναφέροντας ότι είναι υποστηρικτικός μαζί της και πως τον συμβουλεύεται στα βήματά της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η Μαριάνα Κατσιμίχα μοιράστηκε μεταξύ άλλων τη συμβουλή που της έχει δώσει ο πατέρας της.

Όπως είπε για τον Πάνο Κατσιμίχα: «Ο πατέρας μου είναι πολύ υποστηρικτικός μαζί μου, τον συμβουλεύομαι αρκετά. Αυτό που μου λέει είναι ότι αν σταματήσω να βλέπω τη μουσική με ρομαντικό τρόπο, όπως τώρα, να σταματήσω να το κάνω. Έχει γίνει μια τεράστια κουβέντα γύρω από αυτό και το πώς βλέπουμε και οι δυο τη μουσική, και πώς τη βλέπει κι εκείνος μέχρι και σήμερα».

Στη συνέχεια, μίλησε για το «βάρος» που φέρει το επίθετό της και πώς το αντιμετωπίζει στη μουσική πορεία της: «Δεν θεωρώ βαρύ το επίθετό μου με την κακή έννοια. Είναι βαρύ γιατί κουβαλάει μια ιστορία. Οπότε προσπαθώ να φανώ αντάξια, αν το καταφέρνω, σε αυτό το όνομα που έχω και να νιώθω ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ γι’ αυτό».

Σε άλλο σημείο, η Μαριάνα Κατσιμίχα μίλησε επίσης για την επιτυχία του τραγουδιού της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα βήματά της στον χώρο της μουσικής: «Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό με το τραγούδι. Σε καμία περίπτωση δεν το περίμενα όλο αυτό. Δε νομίζω ότι κάποιος που γίνεται viral στα social, το περιμένει ότι θα γίνει. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι αυτό το κλικ που γίνεται και κάτι γίνεται viral, δεν το έχω πιάσει ακόμα το νόημα. Σίγουρα στην αρχή υπήρχαν δυσκολίες. Σίγουρα έκανα και άλλες δουλειές παράλληλα, μέχρι και πρόσφατα. Δούλευα στην εστίαση, δούλευα πωλήτρια, πρόσεχα παιδάκια. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει πιο ενεργά στη ζωή μου και με κάποιες συγκυρίες άρχισε να ανοίγει λίγο το πράγμα».

Τέλος, αναφέρθηκε σε συνεργασίες της και στα όνειρά της: «Έχω συνεργαστεί με τον Γιώργο Νταλάρα, έχω συμμετάσχει σε συναυλίες του. Το μεγαλύτερό μου όνειρο θα ήταν να συνεργαστώ με την Χάρις Αλεξίου που δυστυχώς έχει αποσυρθεί. Αν μας ακούει πάντως…».

Το viral τραγούδι της Μαριάνα Κατσιμίχα, «Το βαλς των χαμένων ονείρων», με στίχους του Άλκης Αλκαίος και μουσική του Δημήτρης Καρράς, μετονομάστηκε σε «Το Βαλς των ονείρων» κατόπιν αιτήματος του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι και κληρονόμου του, και έπειτα από συνεννόηση με τους κληρονόμους του Άλκη Αλκαίου, σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία Ogdoo.