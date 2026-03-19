Μαριάνα Κατσιμίχα: Άλλαξε τίτλο το τραγούδι «Το βαλς των χαμένων ονείρων», μετά από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζηδάκι

Η νεαρή και ταλαντούχα τραγουδίστρια Μαριάνα Κατσιμίχα, κόρη του Πάνου και ανιψιά του Χάρη Κατσιμίχα, και του Δημήτρη Μπάκουλη κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό. Ο τίτλος του ήταν «Το βαλς των χαμένων ονείρων», ίδιος με το διαχρονικό τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι.

Παρόλο που τα δύο κομμάτια ήταν διαφορετικά, ο κοινός τίτλος ήταν κάτι που δεν άρεσε στην οικογένεια του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, Μάνου Χατζηδάκι. Έτσι ο γιος του, Γιώργος Χατζηδάκις, ζήτησε να αλλάξει όνομα το τραγούδι της Μαριάνας Κατσιμίχα και του Δημήτρη Μπάκουλη. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε και πλέον το νέο τραγούδι λέγεται «Το βαλς των ονείρων».

Οι στίχοι του τραγουδιού της Μαριάνας Κατσιμίχα προέρχονται από ένα ποίημα που έγραψε ο Άλκης Αλκαίος, το οποίο ήταν αφιερωμένος στον Μάνο Χατζιδάκι για αυτό του είχε δώσει και τον ίδιο τίτλο.

«Η Aprosmeno Music ανακοίνωσε τη μετονομασία του τραγουδιού “Το βαλς των χαμένων ονείρων” σε “Το Βαλς των Ονείρων”, κατόπιν επιθυμίας του Γιώργου Χατζιδάκι για την αποφυγή σύγχυσης με το ορχηστρικό έργο του Μάνου Χατζιδάκι.

Το χρυσό τραγούδι, σε στίχους Άλκη Αλκαίου, μουσική Δημήτρη Καρρά και ερμηνεία Μαριάνας Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη, συνεχίζει την πορεία του με τον νέο τίτλο», ανακοίνωσε η δισκογραφική εταιρεία στην οποία ανήκει η Μαριάνα Κατσιμίχα για την αλλαγή που έγινε στον τίτλο του τραγουδιού.

Το τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι «Το βάλς των χαμένων ονείρων» είναι ένα από εκείνα που έχουν μείνει στην ιστορία.

Σημειώνεται ότι το τραγούδι Μάνου Χατζιδάκι γράφτηκε για την ταινία «Χαμένα όνειρα» και ήταν ορχηστρικό, ενώ το άλλο δημιουργήθηκε από ένα αδημοσίευτο ποίημα του Άλκη Αλκαίου.