Μαριάννα Πολυχρονίδη και Ζωή Παπαδοπούλου σχολιάζουν στο TikTok την ομοιότητά τους: Το σύμπαν ξέρει

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη και η Ζωή Παπαδοπούλου είναι ταλαντούχες και κατά πολλούς όμοιες φυσιογνωμικά!

Η γνωστή ηθοποιός και η ταλαντούχα ερμηνεύτρια θέλησαν να σχολιάσουν την ομοιότητά τους, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok. Η Ζωή Παπαδοπούλου και η Μαριάννα Πολυχρονίδη απάντησαν χιουμοριστικά στα σχόλια που δέχονται για το γεγονός πως μοιάζουν πολύ, παρόλο που δεν είναι συγγενείς.

«Φήμες λένε ότι είμαστε συγγενείς;», είπε η Ζωή Παπαδοπούλου με τη Μαριάννα Πολυχρονίδη να απαντά: «Έτσι λένε οι φήμες».

«Το σύμπαν ξέρει;…Μάλλον ξέρει», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Πρόσφατα η εγκυμονούσα Μαριάννα Πολυχρονίδη μίλησε για το μωρό που περιμένει, τονίζοντας ότι ανυπομονεί να το υποδεχτεί!

«Ανυπομονώ να κρατήσω στην αγκαλιά μου το μωρό μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, νιώθω ευλογία… Περιμένω», εξομολογήθηκε η Μαριάννα Πολυχρονίδη στο «Happy Day».