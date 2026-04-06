Μαριάννα Πολυχρονίδη: «Ανυπομονώ να κρατήσω στην αγκαλιά μου το μωρό μου»

Μητέρα για πρώτη φορά θα γίνει σε λίγο καιρό η γνωστή ηθοποιός Μαριάννα Πολυχρονίδη, όπως αποκάλυψε πρόσφατα μέσω συνέντευξης που παραχώρησε.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Porto Leone» είχε μιλήσει για την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Μάρτιο στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε ξανά στο ευτυχές γεγονός με νέες δηλώσεις της στο «Happy Day». H Mαριάννα Πολυχρονίδη δήλωσε ότι ανυπονομονή να κρατήσει το μωρό της στην αγκαλιά της και ότι δεν έχει καθόλου άγχος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ανυπομονώ να κρατήσω στην αγκαλιά μου το μωρό μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, νιώθω ευλογία… Περιμένω», εξομολογήθηκε η Μαριάννα Πολυχρονίδη που θα αποκτήσει σύντομα το πρώτο της παιδί.

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν έχει καθόλου άγχος.

«Μπήκα στον έκτο μήνα. Όταν είχα έρθει στην εκπομπή ήμουν έγκυος αλλά δεν ήθελα να το πω. Δεν λέω το φύλο, ας κρατήσουμε κάτι για εμάς», είχε εξομολογήθει η Μαριάννα Πολυχρονίδη για την εγκυμοσύνη της στην Κατερίνα Καινούργιου.