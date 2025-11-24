Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση της από το νοσοκομείο – «Δεν θα εμφανιστώ στα Madwalk 2025 – Ευχαριστώ για την στήριξη»

Ένα δυσάρεστο νέο έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα (24/11/2025), αφού όπως ανακοινώθηκε η Μαρίνα Σάττι δε θα εμφανιστεί στο Madwalk 2025, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που την έστειλε στο νοσοκομείο. Η ίδια έκανε πριν λίγο ανάρτηση στο instagam που ενημερώνει τους θαυμαστές της και τους ευχαριστεί για την στήριξη.

Το Madwalk 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, όμως η γνωστή ερμηνεύτρια και εκπρόσωπος της Ελλάδας το 2024 στη Eurovision, Μαρίνα Σάττι, δεν θα δώσει το «παρών» εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας.

Η δισκογραφική της εταιρία, Minos EMI, με επίσημη ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, επισημαίνοντας πως η Μαρίνα Σάττι λόγω ενός προσωπικού θέματος υγείας δε θα παραβρεθεί στο Madwalk 2025.

Πριν λίγο μάλιστα η Μαρίνα Σάττι μοιράστηκε το πρώτο μήνυμα για την περιπέτεια υγείας της με τους θαυμαστές της, με μια ανάρτηση στα Instagram Stories της.

«Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξη σας» γράφει η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας: «Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.

Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους. Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».