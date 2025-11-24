Η Μαρίνα Σάττι στο νοσοκομείο – Δεν θα εμφανιστεί στα Madwalk 2025

Μία απρόσμενη είδηση για την υγεία της Μαρίνας Σάττι, έφερε στο φως η εκπομπή του Mega «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας, 24.11.2025.

Η τραγουδίστρια που θα εμφανιζόταν στα Madwalk 2025 την Τετάρτη 26.11.2025, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν θα βρεθεί στο show καθώς έχει ένα ζήτημα με την υγεία της. Η Μαρίνα Σάττι, όπως αναφέρθηκε νοσηλεύεται χωρίς να έχουν δοθεί παραπάνω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

«Είχαμε μια πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρίνα και τις πρόβες της, γιατί φυσικά ήταν να συμμετάσχει στο MadWalk. Επικοινωνήσαμε με το MAD, υπάρχει ένα θέμα, μας το επιβεβαίωσαν, υπάρχει ένα θέμα υγείας. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή», αναφέρει το ρεπορτάζ.

«Περαστικά, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δυστυχώς η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει να είναι μεθαύριο στο MadWalk και της ευχόμαστε περαστικά», είπε ακόμη ο Άρης Καβατζίκης που μετέφερε το ρεπορτάζ στην εκπομπή.