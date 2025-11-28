Μαρίνα Σάττι: Το μήνυμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου μετά την αναβολή της περιοδείας της

Μία περιπέτεια υγείας ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα τη Μαρίνα Σάττι, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και κάποιες ημέρες και μάλιστα αναγκάστηκε να βάλει στον «πάγο» όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωστή τραγουδίστρια μετά την ξαφνική ακύρωση της συμμετοχής της στα MadWalk ανακοίνωσε, μέσω της δισκογραφικής της, πως αναβάλλει και την περιοδεία της στην Αμερική. Η Μαρίνα Σάττι το απόγευμα της Παρασκευής (28.11.2025) θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά της με τους θαυμαστές της και να τους ενημερώσει η ίδια για την κατάσταση της υγείας της.

«Tην τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμιά μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… stay tuned», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Σάττι.

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται.

Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα», ανέφερε η ανακοίνωση της Minos EMI.