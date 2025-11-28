Η Μαρίνα Σάττι ανέβαλε την περιοδεία της στις ΗΠΑ λόγω του προβλήματος υγείας της – «Χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση»

Λίγο μετά την ξαφνική ακύρωση της συμμετοχής της στα MadWalk 2025 -μία εμφάνιση που περίμεναν όλοι- λόγω ενός προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, η Μαρίνα Σάττι ανακοίνωσε πως αναβάλλει την περιοδεία της στις ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει η γνωστή τραγουδίστρια αν και η εταιρεία της τονίζει πως η υγεία της εξελίσσεται ομαλά. Υπενθυμίζεται πως η Μαρίνα Σάττι είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο εσπευσμένα, πριν από λίγες ημέρες.

Σε ανακοίνωση η Minos EMI διευκρινίζει πως βάση ιατρικών οδηγιών, η Μαρίνα Σάττι πρέπει να αποφύγει τις μετακινήσεις και να ξεκουραστεί αφού βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα», αναφέρει η εταιρεία.

Η Μαρίνα Σάττι, αφού ακύρωσε την εμφάνισή της στα MadWalk 2025, έκανε ανάρτηση στα social media γράφοντας για τους λόγους όπου δεν θα βρεθεί στη μεγάλη γιορτή για τη μόδα.

«Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξη σας» είχε γράψει η δημοφιλής τραγουδίστρια στα social media.