Μάρτζυ Λαζάρου για Τάσο Παπαπέτρου: Την πρώτη εβδομάδα μου είπε ότι θα πάει Μύκονο με έναν φίλο του

«Είχα καεί στο παρελθόν και πίστευα ότι πάλι θα μου συμβεί» περιέγραψε η Μάρτζυ Λαζάρου στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής που παρουσιάζει
Τάσος Παπαπέτρου και Μάρτζυ Λαζάρου / NDP PHOTO

Μάρτζυ Λαζάρου και Τάσος Παπαπέτρου είναι παντρεμένοι από το 2021 και έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη μικρή Λυδία, που άλλαξε την καθημερινότητά τους. Η παρουσιάστρια θυμήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26-04-2026), στον αέρα της εκπομπής «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ, τη γνωριμία της με τον διεθνή διαιτητή ποδοσφαίρου και αποκάλυψε πως όταν έγιναν ζευγάρι, συνέβη κάτι που την προβλημάτισε.

Όπως είπε η Μάρτζυ Λαζάρου: «Όταν γνώρισα τον Τάσο, την πρώτη εβδομάδα, είχε κανονίσει να πάει διακοπές με έναν φίλο του στη Μύκονο. Μόλις μου λέει ότι θα πάει στη Μύκονο, μου ‘ρθε… εκείνη την ώρα λέω “Πάει, εντάξει αυτό”.

Λέω “δεν υπάρχει, τελείωσε”. Το ‘χα εγώ το πρόβλημα. Γιατί; Γιατί είχα καεί στο παρελθόν και πίστευα ότι “πάλι θα μου συμβεί”», διηγήθηκε η Μάρτζυ Λαζάρου.

Η δημοσιογράφος πρόσθεσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στη συνέχεια: «Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι είχαμε φάει “κέρατο”, τέλος πάντων. Αλλά ναι, όταν μου ‘πε για τη Μύκονο, κάπως εκείνη την ώρα μου γύρισε το μυαλό».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «The 2night Show» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Μάρτζυ Λαζάρου είχε μιλήσει για τη μάχη που έδωσε για την απώλεια βάρους. «Όταν πήγα στον διατροφολόγο πρώτη φορά έφυγα κλαίγοντας» είχε πει μεταξύ άλλων.

